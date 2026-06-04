抓到了！刺青男囂張嗆殺花蓮議長張峻 躲雲林8小時被逮

網路近期瘋傳一段刺青男子公然嗆殺花蓮縣議會議長張峻的恐嚇影音，氣焰極度囂張，花蓮警方循線在雲林抓到人。（警方提供）

網路近期瘋傳一段刺青男子公然嗆殺花蓮縣議會議長張峻的恐嚇影音，氣焰極度囂張，昨更成為縣議員林源富在議會質詢焦點。花蓮縣警察局接獲報案後高度重視，循線追查，8小時內迅速收網，昨晚在雲林縣崙背鄉將這名39歲、有毒品及詐欺前科的張姓男子逮捕到案。

無黨籍花蓮縣議員林源富昨在縣議會定期大會總質詢上，播放一則半甲刺青男用台語痛罵張峻「俗辣」、「叫人找搞我老婆」，直言要「呼伊死」的短影片。雖然影片聲音卡頓斷斷續續，仍讓坐在主席台的張峻相當傻眼，尷尬笑說這樣放很容易讓民眾搞混。林源富直言，男子口氣兇狠、像是「酒空」或「藥成癮」，抹黑造謠的內容讓民代形象受損、人身安全受威脅。

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面對無端恐嚇，議長張峻受訪時直言莫名其妙，強調完全不認識對方。他高度懷疑，是自己近期強力發表「打擊毒品宣言」，觸怒了背後的不法利益結構，才招致對方的惡意報復，昨天上午也已經向警方報案。

花蓮縣警察局長范織坤強調，網路巡邏第一時間已主動發現，並立即完成證據保全與資料蒐集，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。花蓮縣警察局刑警大隊以及科技偵查組出擊，分析數位跡證及網路資料，加上張男過去拍攝很多的短影音，本來就是網路爭議人物，非常好鎖定，昨天傍晚5點左右便在雲林縣崙背鄉將張嫌緝捕到案。

據了解，落網的張嫌與議長張峻根本不認識、也無任何交集，他竟供稱只是為了「吸引網路流量」才發表恐嚇言論，全案訊後依《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，警方也將持續追查背後是否有人指使，並針對其是否涉嫌吸毒進一步採尿檢驗。

花蓮縣警察局強調，網路空間並非法外之地，任何透過網際網路、社群媒體或通訊軟體散布恐嚇、威脅或危害他人安全之言論，均可能涉及相關刑事責任。對於任何危害公共安全、影響社會秩序或針對特定對象之暴力威脅行為，警方將秉持依法嚴辦立場絕不寬貸，維護社會秩序及民眾安全。

花蓮縣議會議長張峻。（記者王錦義攝）

網路近期瘋傳一段刺青男子公然嗆殺花蓮縣議會議長張峻的恐嚇影音，氣焰極度囂張，花蓮警方循線在雲林抓到人。（警方提供）

網路近期瘋傳一段刺青男子公然嗆殺花蓮縣議會議長張峻的恐嚇影音，氣焰極度囂張，昨更成為縣議員林源富在議會質詢焦點。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會議長張峻。（記者王錦義攝）

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