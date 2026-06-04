越妻被家暴攜女逃回老家差點被判無期徒刑 法官力挺判無罪

楊姓外配被丈夫家暴，抱女兒回越南避難差點要坐牢。示意圖（資料照）

楊姓越南籍女子因不滿長期遭受家暴，帶著年僅1歲10個月的幼女搭機返回越南娘家避難，不料竟被台灣丈夫控告準略誘罪，最重可判無期徒刑或7年以上徒刑，但法官認為楊女是出於母愛保護幼女，且僅憑客觀攜子離境行為就將外配入罪，不免流於文化歧視，判她無罪。

判決指出，去年2月，楊女在丈夫不知情下，私自帶走未成年女兒搭機前往越南，丈夫認為女兒被老婆「綁架」報警，檢方偵結後也將楊女依準略誘罪起訴，最重可判無期徒刑或7年以上徒刑。

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高雄地方法院審理時，楊女極力喊冤，表示當時新婚在夫家孤立無援，農曆年前更被丈夫狠揍到送醫縫針。法官查證發現，丈夫隨後在通訊軟體中多次自承「我承認打你不對、以後不會了」，證實楊女離家根本是為了躲避家暴。

法官還發現，楊女抵達越南後，天天傳女兒照片給丈夫，並哭求對方：「你坐飛機來越南，帶我們母女回台灣。」甚至著急表示女兒發燒生病、自己身上沒錢看醫生，希望丈夫資助5萬元買機票，但丈夫非但不願意前往，甚至冷血回嗆：「自己想辦法」、「這個女兒我也不要了」等。

法官認為，我國跨國婚姻常見文化差異，外籍配偶婚姻不睦時往往單獨前來、缺乏援助，選擇帶子女回原生家庭是合理的母性依附，小朋友事後已由姑姑接回台灣，延宕返台是因楊女事後被限制出境、以及丈夫有懼高症不敢搭機等繁瑣程序所致，因此認定楊女不具略誘的惡意私圖，判決楊女無罪，可上訴。

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