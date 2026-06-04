北市信義夜店區民眾互毆店家未通報 分局長率員警強力臨檢

北市信義夜店區民眾互毆店家未通報，轄區警方今凌晨進行臨檢。（記者邱俊福翻攝）

台北市信義夜店商圈本月1日凌晨發生2名男子互毆事件，雙方因現場不提告，致店家未通報警方，為此今天凌晨轄區信義分局長蕭惠珠調集偵查隊、三張所、五分所等10餘名警力實施機動性臨檢，針對該未報案店家及較易生滋擾餐酒館加強查察，並當場約制店家負責人，要求對於店內糾紛滋擾情事，即使行為人互不提告，也應立即報案，由警方介入調查並依照相關法令追究，才能讓夜店區夜間秩序平穩，讓民眾安心消費。

警方表示，這起2名男子互毆事件，媒體揭露後，透過調閱監視器追查，當日即釐清現場為一名34歲曹男與一名法國籍男子因故發生口角衝突，雙方進而互相推擠及毆打，其餘友人則在場拉開勸阻，經通知行爲人及證人到案說明，並依據店內影像查證，確認雙方互毆過程，依社會秩序維護法送辦。

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警方提醒，信義區為國內外旅客夜間消費熱區，入夜後猶如不夜城，潮男潮女在此聚集娛樂，因此民眾飲酒勿過量，並勿攜帶違禁品，遇有糾紛應循合法途徑處理，切勿因一時情緒衍生暴力行為。

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