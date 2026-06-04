假冒菸酒盤商詐得1.36億元 卻拿來投注運彩被起訴

桃園地檢署依加重詐欺案件將呂姓男子等3人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園市呂姓、盧姓、林姓男子涉嫌化名「許正浩」、「阿坤」等，假冒菸酒盤商，以獲利頗豐邀游姓男子等7名被害人共同經營，詐得1億3613萬餘元，卻將大部分的錢都拿去投注運動彩券、下注賭博網站，桃園地檢署已依加重詐欺案件，將3人提起公訴，其中呂男、盧男移審桃園地方法院後已被接續羈押。

檢方調查，37歲的呂男等3人以借貸、投資名義包裝詐騙手法，分別假冒事業有成的菸酒盤商，向被害人佯稱可共同經營菸酒事業、獲利頗豐，並以高額利潤為餌，誘使被害人出資，前前後後投入1億3613萬餘元；檢方將被害人提出的事證送指紋鑑定，更掌握呂男騙得被害人投資後，未將資金拿來購買菸酒，反而拿來巨額投注運動彩、下注賭博網站。

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桃檢企業犯罪專組檢察官郭法雲接獲檢舉，1月14日指揮法務部調查局桃園市調查處發動搜索，逮回呂男等3人，偵結後依3人涉犯「三人以上共同犯詐欺取財」等罪嫌起訴，呂男另涉犯「以網際網路賭博財物」罪嫌。

檢方說，考量呂男等3人不思圖以正當方式謀取利益，事後否認犯行，態度不佳，已請求法官從重量刑與聲請沒收犯罪所得，其中呂男、盧男移審後已由桃院繼續羈押，林男尚無羈押必要而諭知20萬元交保。

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