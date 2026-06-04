為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假冒菸酒盤商詐得1.36億元 卻拿來投注運彩被起訴

    2026/06/04 10:10 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園地檢署依加重詐欺案件將呂姓男子等3人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署依加重詐欺案件將呂姓男子等3人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園市呂姓、盧姓、林姓男子涉嫌化名「許正浩」、「阿坤」等，假冒菸酒盤商，以獲利頗豐邀游姓男子等7名被害人共同經營，詐得1億3613萬餘元，卻將大部分的錢都拿去投注運動彩券、下注賭博網站，桃園地檢署已依加重詐欺案件，將3人提起公訴，其中呂男、盧男移審桃園地方法院後已被接續羈押。

    檢方調查，37歲的呂男等3人以借貸、投資名義包裝詐騙手法，分別假冒事業有成的菸酒盤商，向被害人佯稱可共同經營菸酒事業、獲利頗豐，並以高額利潤為餌，誘使被害人出資，前前後後投入1億3613萬餘元；檢方將被害人提出的事證送指紋鑑定，更掌握呂男騙得被害人投資後，未將資金拿來購買菸酒，反而拿來巨額投注運動彩、下注賭博網站。

    桃檢企業犯罪專組檢察官郭法雲接獲檢舉，1月14日指揮法務部調查局桃園市調查處發動搜索，逮回呂男等3人，偵結後依3人涉犯「三人以上共同犯詐欺取財」等罪嫌起訴，呂男另涉犯「以網際網路賭博財物」罪嫌。

    檢方說，考量呂男等3人不思圖以正當方式謀取利益，事後否認犯行，態度不佳，已請求法官從重量刑與聲請沒收犯罪所得，其中呂男、盧男移審後已由桃院繼續羈押，林男尚無羈押必要而諭知20萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播