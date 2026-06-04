印尼盤子舞傳遞思鄉情 新住民曹寒妮展現真功夫

曹寒妮表演盤子舞，展現曼妙及高難度舞姿）。（記者劉慶侯翻攝）

伴著打擊與管樂器的樂曲響起，印尼籍新住民曹寒妮（HANNY MILLIANA TSAO）雙手穩穩托著盤子在舞台上翩翩起舞，對來臺29年的寒妮而言，每一個舞步不僅散發傳統舞蹈之美，也流露著對家鄉的思念，更串起遠在異鄉的同鄉情誼。移民署北區事務大隊臺北市服務站近日特別邀請寒妮分享她在台成立舞團，凝聚同鄉歸屬感、傳遞多元文化的暖心歷程。

寒妮介紹蘇門答臘島的傳統「盤子舞（Tari Piring）」，原為感謝神靈賜予五穀豐登的祭祀儀式，現已成為婚禮及慶典等活動中不可或缺的祝賀舞蹈。盤子舞的亮點在於其高難度舞姿，舞者需雙手緊扣盤子並展現曼妙舞姿，展現專注與技巧，稍不留神手上的盤子就會「起飛」變成飛盤了！

請繼續往下閱讀...

而舞者配戴的雙尖角頭飾模仿水牛角及傳統建築物屋頂，象徵印尼女性身為財產繼承人與掌權一家之主的尊貴身分。寒妮亦指出印尼舞蹈感謝神靈保佑平安的寓意，與台灣人習慣用「拜拜」來祈求風調雨順、闔家平安，有著異曲同工之妙呢！

寒妮創立舞團近6年，長期扮演印尼朋友「心靈避風港」的角色。舞團初期成員以新住民為主，如今已擴展到移工與外籍生，大家練舞之餘互相分享近況及關心，不僅在異鄉找到歸屬感與家的溫暖，也促進在地共融，讓台灣社會看見多元文化的豐富面貌。

移民署台北市服務站表示，新住民展現的卓越韌性已成為台灣不可或缺的新力量，為共同守護這份成果，特別提醒新住民朋友切勿交付個人證件或帳戶，避免淪為「人頭車手、SIM卡或帳戶」等詐騙共犯，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線查證，守護自身權益。

印尼新住民曹寒妮（前排右三）分享蘇門答臘島的傳統「盤子舞」由來及在台成立舞團歷程。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法