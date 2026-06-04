為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆毒駕男連撞6車逃逸 警半小時逮到他送辦

    2026/06/04 10:31 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市37歲葉男昨晚6時許駕車行經基隆市七堵區福一街87巷時，失控撞及停在路旁的6台機車與1名路人。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市37歲葉男昨晚6時許駕車行經基隆市七堵區福一街87巷時，失控撞及停在路旁的6台機車與1名路人。（記者林嘉東翻攝）

    網傳基隆市七堵區福一街疑似發生毒駕連環撞案件，引發地方社群熱議。基隆市警察局第三分局今天上午（4日）證實，昨天傍晚葉姓男子涉吸食依托咪酯煙彈後開車上路後，連撞路旁6台機車造成1名路人受傷後肇事逃逸。警方獲報半小時後在案發現場附近逮到他，並在他身上起獲2顆依托咪酯煙彈；警訊後，將葉男依違反毒品危害防制條例等3項罪名移送基隆地檢署偵辦。

    警方調查，37歲葉男昨晚6時許，駕車行經基隆市七堵區福一街87巷時，失控撞擊停在路旁的6台機車與1名路過的住戶。

    葉男肇事後未下車察看，反猛踩油門逃離現場。基市警三分局百福派出所長林宸霆獲報，立即率員趕赴現場，一邊協助傷者就醫，一邊調閱周邊監視器畫面展開追緝，半小時後便在附近巷弄攔獲葉男。

    警方當場在葉男身上起獲2顆依托咪酯菸彈；隨後對葉男實施毒品唾液篩檢，檢驗結果呈現第二級毒品依托咪酯陽性反應；警訊後，將葉男依違反毒品危害防制條例、公共危險及肇事逃逸等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

    基市警三分局長陳盈元嚴正表示，依托咪酯煙彈對社會治安與危害極大，施用後會出現嚴重手腳顫抖、意識模糊、判斷及反應能力崩潰等行為，若駕駛車輛上路，嚴重危及用路人的生命與財產安全；警方將持續查緝各類毒品犯罪，並全面加強取締毒駕行為，絕不寬貸，以捍衛市民與交通安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播