基隆毒駕男連撞6車逃逸 警半小時逮到他送辦

基隆市37歲葉男昨晚6時許駕車行經基隆市七堵區福一街87巷時，失控撞及停在路旁的6台機車與1名路人。（記者林嘉東翻攝）

網傳基隆市七堵區福一街疑似發生毒駕連環撞案件，引發地方社群熱議。基隆市警察局第三分局今天上午（4日）證實，昨天傍晚葉姓男子涉吸食依托咪酯煙彈後開車上路後，連撞路旁6台機車造成1名路人受傷後肇事逃逸。警方獲報半小時後在案發現場附近逮到他，並在他身上起獲2顆依托咪酯煙彈；警訊後，將葉男依違反毒品危害防制條例等3項罪名移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，37歲葉男昨晚6時許，駕車行經基隆市七堵區福一街87巷時，失控撞擊停在路旁的6台機車與1名路過的住戶。

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葉男肇事後未下車察看，反猛踩油門逃離現場。基市警三分局百福派出所長林宸霆獲報，立即率員趕赴現場，一邊協助傷者就醫，一邊調閱周邊監視器畫面展開追緝，半小時後便在附近巷弄攔獲葉男。

警方當場在葉男身上起獲2顆依托咪酯菸彈；隨後對葉男實施毒品唾液篩檢，檢驗結果呈現第二級毒品依托咪酯陽性反應；警訊後，將葉男依違反毒品危害防制條例、公共危險及肇事逃逸等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

基市警三分局長陳盈元嚴正表示，依托咪酯煙彈對社會治安與危害極大，施用後會出現嚴重手腳顫抖、意識模糊、判斷及反應能力崩潰等行為，若駕駛車輛上路，嚴重危及用路人的生命與財產安全；警方將持續查緝各類毒品犯罪，並全面加強取締毒駕行為，絕不寬貸，以捍衛市民與交通安全。

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