基檢首場選舉查察座談 赴金山分局佈重兵抓賄

地方檢察署檢察長陳佳秀（左4）昨天率領4名主任檢察官，前往新北市金山警分局，召開首場「選舉查察檢警分區座談會」，宣示淨化選風的決心。（記者林嘉東翻攝）

為因應今年年底即將舉行的「115年地方公職人員選舉」，基隆地檢署檢察長陳佳秀昨天（3日）率領4名主任檢察官，前往新北市金山警分局，召開首場「選舉查察檢警分區座談會」。陳佳秀耳提面命提出四大查察重點，宣示經檢警淨化年底大選選風的決心。

陳佳秀會中直言，選舉查察工作要精準打擊，關鍵在於「有效佈雷（佈建情報線人）」；她並明列包括全力查賄制暴、斷絕地下選舉賭盤、即時防制假訊息，以及嚴防阻斷境外勢力介選等年底大選的四大查察重點，期許檢警聯手，厚植基層的查緝能量。

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陳佳秀昨天上午率主任檢察官黃聖，林思吟，劉韋宏與陳柏文等4名主任檢察官，到金山分局舉辦「選舉查察檢警分區座談會」，分局長楊力強率員警與會，新北市警局主任秘書李建民亦到場提供查賄技巧。

李建民強調，基層檢警落實走訪與查察，就算當下未查獲具體不法，也能產生強大的嚇阻效果，讓企圖買票或不法介入的有心人士不敢輕舉妄動。

楊力強也針對轄區最新選情進行簡報，由地檢署主任檢察官現場指導相關法令、剖析可能出現的不法選舉態樣，並傳授實務因應的查緝技巧。

基隆地檢署強調，公平選舉是守護民主的基石，除了檢警嚴陣以待，更需要全民齊心參與，呼籲民眾若發現任何賄選、暴力或境外資金介選情事，請勇於挺身檢舉，檢方除了絕對會落實「檢舉人身分保密」外，將秉持「有聞必查、有據必辦」的鐵腕精神，嚴查到底，全力遏止賄選風氣。

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