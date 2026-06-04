把2歲萱萱打到骨折還不送醫慘死 惡男友移審裁定續押

台中市林姓男子連續殘忍凌虐2歲的女童萱萱，見她傷痕累累還不送醫，檢方昨天將他起訴，台中地院裁定續押。（記者陳建志攝）

台中林姓男子（44歲）和楊姓女子同居，卻因不滿楊女2歲的女兒萱萱哭鬧、不吃飯，先後將她丟進洗衣機、頭手纏繞膠帶，還拋摔撞擊牆壁、床舖，又拿吹風機以熱風直吹大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷，見女童傷痕累累未就醫，只帶她到國術館敷藥，女童因顱內出血、全身多處骨折延誤就醫，傷口化膿引發敗血症，在今年2月死亡，台中地檢署昨天偵結起訴，林男移審台中地院後，法官裁定接續羈押禁見。

檢方起訴指稱，林姓男子（44歲）和楊姓女子為男女朋友，兩人從2025年10月起開始租屋同居，林男卻接連凌虐楊女2歲的女兒萱萱，去年11月下旬，某天將女童抱起丟入洗衣機內並關上蓋子，女童驚嚇大哭，經楊女阻止後，轉命女童至客廳罰站；見女童哭泣，竟以透明膠帶，纏繞女童臉部、雙手，楊母見狀才將膠帶剪開。

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接著去年12月間，多次在太平、北屯租屋處毆打女童雙眼造成她雙眼瘀青腫脹。接著今年1月21日至26日間，林男又多次徒手、持伸縮桿毆打女童，並將她拋摔撞擊牆壁、床舖，造成她大腿腫脹，惡劣的林男不放過她，先徒手甩打巴掌，接著拿吹風機，近距離以高溫熱風直吹左大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷。

今年2月9日凌晨，在北屯租屋處臥室，因不滿女童玩耍吵到他睡覺，又持伸縮桿毆打左大腿，接著將女童頭部大力撞擊牆壁、床鋪數次，造成女童出現顱腦損傷骨折出血、左大腿腫脹、左上臂肱骨及左大腿股骨錯位性骨折。

女童因林男持續虐打傷痕累累，林男一開始竟只帶她到國術館貼藥布，女童因骨折遲未獲治療，先是無法自行行走，到今年2月10日起，開始出現意識模糊、嗜睡、反應遲鈍等徵狀，最終因傷處化膿，引發敗血症，2月14日下午死亡，全案才曝光。

檢方調查後昨天偵結，依對於未滿7歲之人，施以凌虐因而致人於死罪起訴林男，移審台中地院後，法官裁定接續羈押禁見。

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