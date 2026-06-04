謊稱是新北議長蔣根煌親戚 男詐財得手50萬判刑8月

新北地院。（資料照）

現擔任外送員的男子李廈然，2年前因前女友關係結識喻姓及郭姓被害者，竟向2人誆稱，他是新北市議長蔣根煌的親戚，也有在議長公司上班等，以營造政商關係良好假象，再以「分期付款參與投資賺取差價」、「通訊行作業績」、「代購張學友門票」、「代購球鞋」等詐術騙錢得手50萬餘元，新北地院審理後依詐欺取財等3罪，判處李8個月徒刑。

檢警調查，李佯裝是蔣根煌的親戚，騙得被害者信任後，即於2024年2月起至4月間，以各項理由向2人詐財；諸如，他的公司與無卡分期零售商及融資公司合作，若消費者透過零售商購買商品且經融資公司同意分期後，幫他以較低價格取得商品，即可賺取價差，從喻手中騙得8萬餘元、郭手中騙得10萬餘元。

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其他理由包含：「有通訊行要做業績，先刷卡購買iPhone15手機3支，會協助出售，並可取得Airpod及手機等贈品」、「可代購張學友門票，匯款6840元及稅額792元，可取得3張門票」等，且他為了東窗事發，還偽造並出示融資公司請款單、匯款單等文書，以此取信被害者。

法官斥責李男不思循合法途徑獲取所需，反以上述方式詐取財物，造成被害人財產受損，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，且他在偵、審程序中固均坦認犯行，但迄未與被害者和解或賠償，判刑8月，得易科罰金，可上訴。

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