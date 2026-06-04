蛋洗學務處遭校方提告！永春高中學生現身道歉：懊悔願承擔責任

上月19日，永春高中爆發學生向學務處丟擲雞蛋事件，校方後續向學生提告恐嚇、毀損等5罪。（圖擷自Google地圖）

上月19日，永春高中爆發學生向學務處丟擲雞蛋事件，抗議學校行政反應遲鈍，校方後續向學生提告恐嚇、毀損等5罪。事隔多日後，涉案學生透過社群媒體表示，對個人行為及後果深感懊悔，並願意承擔相應責任。

該名高三學生3日在社群媒體Threads發布貼文，首先坦承自己是日前於永春高中「進行不當行為」的行為人，並為上月丟擲雞蛋行為致歉。

請繼續往下閱讀...

他表示，「在此，我想向學校師長、行政同仁、同學，以及社會大眾，就我所造成的不安與困擾，以及佔用了公眾版面致上最誠摯的歉意。」

「當時本人未能以理性、適當且合宜的方式表達訴求，造成學校行政困擾、師長不安，也使社會大眾對此事及學校產生負面觀感。對於上述影響，本人深感懊悔，並願意承擔相應責任。」

學生強調，事後他已與校方完成溝通，並就相關抗議訴求進行釐清，瞭解學校並非有意掩蓋任何事件，而是基於對個案的保密義務，以及避免對當事學生造成二次傷害；同時校方亦依法行政，未有行政怠惰的情形發生；通報校長信箱部分，則是因為他使用匿名或假名，加上並非當事人，而多不被受理。

他強調，「本人在未有通盤瞭解及考量的狀況下，而逕行做出了不當的行為，因而引發的諸多爭議，本人不再多作延伸，僅再次為自己的不成熟行為鄭重致歉。」

學生補充，「未來，本人會以更理性、成熟的方式面對問題，透過正當程序表達意見，不再以衝動或不當行為表達訴求。再次向所有因此事受到影響的人，致上最深的歉意。」

永春高中高三學生於5月19日下午對學務處丟擲雞蛋抗議，他事後在公開信中說明，這是對全校行政的不滿，提到過去校方對於學生打架、持刀械案、性平案反應遲鈍，過去一直透過校長信箱等方式試圖改變未果，只好以其他方法抗爭。

永春高中同月20日向該名學生提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等5罪；學生則痛批校方將司法作為報復手段，他當時表示，學校法律知識不足，提告罪名根本多項不成立，將積極配合司法機關。

涉案學生透過社群媒體表示，對個人行為及後果深感懊悔，並願意承擔相應責任。（圖擷自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法