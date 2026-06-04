2歲女童遭虐死 台中社工處理引關注

台中2歲女童慘遭母親男友凌虐80天，最後顱腦骨折出血、敗血症死亡，送醫不治。情境照（記者蔡淑媛攝）

新北市一對21歲張姓年輕夫妻疑因捲入詐騙，上月底陳屍台中梧棲租屋處，台中市社工因夫妻失聯3天，積極查訪報警，及時救出奄奄一息的4個月大女嬰；反觀2月發生2歲女童兒虐案，慘遭母親男友凌虐80天，期間2次被民眾發現全身瘀青、熊貓眼報警，卻未見社工前往訪視，最後活活被虐死。

張姓夫妻在新北市被列為脆弱家庭，由於經濟不佳，曾生育2個孩子都送養，今年4、5月帶著4個月的女兒從新北搬來台中，台中社工關懷家庭狀況，訪視夫妻及女嬰無異狀，查覺對改善女兒照護方式及環境不積極，因此約定陪同到衛生所打預防針，夫妻卻失約、失聯，到社區查訪卻發現夫妻已3天未出入，機警報警，救出已經餓了3天的女嬰，保住性命。

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而這次被虐女童致死的萱萱（化名），遭母親男友林佳詳凌虐，塞洗衣機、毆打、撞牆、膠帶封頭綑綁、拿吹風機吹到燙傷等慘無人道施虐，期間2次被民眾發現全身瘀青、熊貓眼報警，轄區警方也獲報上門，卻未見社工前往訪視，台中市社會局回應，此案為台南市家防中心長期服務中的保護個案，並未啟動跨轄行政協助，台中市接獲警方通報脆弱家庭，非受虐、不當對待等，即轉由台南市家防中心持續追蹤。

社會局指出，萱萱今年2月14日不幸死亡後，家防中心即派遣社工前往醫院處理，同步協助安置女童1歲妹妹，目前已交由外縣市親友照顧。

台南市社會局也指萱萱的母親曾於台南市居住期間，獨留女童在家，獲報後啟動兒少保護調查，及持續追蹤受照顧情形，此案爆發後已與台中家防中心聯繫合作，確認女童妹妹的安全，啟動保護安置機制。

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