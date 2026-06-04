2度報警都沒救回她！2歲萱萱受虐多次「救命訊號」曝光

萱萱5次救命紅燈都被漏接，最後在2月14日情人節當天因顱腦損傷出血、骨折化膿引發敗血症死亡。（記者蔡淑媛攝）

台北有剴剴案，台中有萱萱虐童案！2歲女童萱萱（化名）遭母親男友林佳詳凌虐80天慘死，塞洗衣機、毆打、撞壁、捆黏膠帶、拿吹風機吹到燙傷等，最終今年因顱腦骨折出血、敗血症死亡，但在受虐期間曾有5次救命紅燈，包括2次被熱心路人發現熊貓眼報警、國術館貼膏藥，以及母親、友人都知女童被虐卻冷眼旁觀，最後漏接生命，讓女童慘死。

女童被林男凌虐從去年11月至今年2月14日身亡期間，母親多次目睹暴行，雖一度帶女兒離家，因無處可歸又返回北屯住處同住，曾向友人抱怨林男，擔心女兒會發生意外，卻無積極作為，甚至警方找上門時還疑似坦護林男，謊稱孩子跌倒，成為斷送女兒生命的關鍵。

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女童在去年12月6日被熱心民眾發現，全身多處瘀青，立刻報案，當時員警循線聯繫上林佳詳，林卻謊稱是萱萱自行摔倒受傷，且拒絕提供地址供警訪查即掛斷電話。

12月9日又有民眾報案稱看到女童左眼窩腫脹瘀青疑似受虐，警方派員查看也發現女童雙眼周遭明顯瘀青、左前額腫，派出所表示有製作脆弱家庭通報表。

女童1月底已被林男打到頭部外傷、顱腦損傷骨折出血，左側手腳骨折，不能走，還以吹風機吹大腿到燙傷，卻連續4天帶女童到國術館貼膏藥，國術館師傅見狀也只說貼藥布不會痊癒，未進一步兒少通報。

女童離世前4天，因傷勢嚴重出現意識模糊、嗜睡、反應遲鈍等徵狀，女童母親仍未喚起身為媽媽最後的良知，未將女兒送醫，最後在2月14日情人節當天，因傷勢遲未治療，因顱腦損傷出血、骨折化膿引發敗血症死亡。

女童生前曾2度被通報全身多處瘀青、熊貓眼，警方獲報上門，卻未見社工前往訪視，台中市社會局回應，因警方通報「脆弱家庭」，非兒少、非受虐、不當對待等，因此未派人前往訪視，加上此案原由台南市家防中心自行追蹤，且台南未啟動跨轄行政協助，因此轉由台南市家防中心續處。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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