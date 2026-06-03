高雄苓雅機車闖紅燈撞車肇逃 警以車追人鎖定女騎士

高雄市苓雅區四維二路與廣州一街口，今（3）日發生車禍肇逃案件，邱姓男子駕駛轎車遭闖紅燈機車碰撞，肇事者竟逕自駛離。（民眾提供）

高雄市苓雅區四維二路與廣州一街口，今（3）日下午1時36分發生車禍肇逃案件，邱姓男子駕駛轎車遭闖紅燈機車碰撞，肇事者竟逕自駛離，警方獲報以車追人，鎖定一可疑女子涉案。

苓雅分局於今下午接獲報案，四維二路附近發生車禍，轄區凱旋所立即趕往現場處置，協助疏導交通，同時通報交通分隊到場測繪。

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經了解，1名疑似女機車騎士沿四維二路東向西行駛，當時遇上紅燈，邱姓男子（27歲）則駕車沿廣州一街北向南行駛，行經四維二路與廣州一街口，該名騎士涉闖紅燈，雙方發生垂直碰撞。

開車的邱男幸未受傷，經酒測也無酒駕，機車騎士駛離，未留下報警或處理車禍，警方以車追人鎖定駕駛身分，通知涉肇騎士到案說明。

全案詳細肇事責任，仍待交通警察大隊進一步鑑定分析，機車騎士違反道路交通管理處罰條例第62條第1項，駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置，處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；及同法第53條第1項，闖紅燈處1800元以上、5400元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

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