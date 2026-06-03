鎖定姊妹花假問路跟回家 男辯稱剛好經過「禿頭成鐵證」

郭姓男子遭控長期鎖定一對姊妹花，多次尾隨、偷拍，一審依違反跟蹤騷擾防制法判處拘役45日，台中高分院近日也駁回上訴，全案確定。（資料照）

台中市豐原區一名郭姓男子遭控長期鎖定一對姊妹花，多次尾隨、偷拍，甚至被目擊疑似當街抓弄下體，讓被害人飽受驚嚇；郭男辯稱只是外出買菸、問路否認犯行，但法院勘驗相關影像，確認畫面中禿頭男子特徵與郭男吻合，一審依違反跟蹤騷擾防制法判處拘役45日，台中高分院近日也駁回上訴，全案確定。

郭男與姊妹互不相識，卻自2024年間開始頻繁出現在2人生活周遭，起初姊姊察覺異狀後，回家調閱監視器畫面，赫然發現郭男曾在住家外停留許久，不時朝住處方向觀看、拍照，之後每當她從停車場返家，對方幾乎都會現身，令她長期處於精神壓力之下，晚上不敢獨自外出，也不敢一個人睡覺。

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妹妹遭遇同樣令人毛骨悚然，她表示，郭男曾多次主動搭話，以詢問賣場或超商位置為由接近她，當時她不以為意，直到姊姊提及遭人跟蹤後，才驚覺向自己問路男子竟是同一人，之後她前往停車場時，再度發現郭男尾隨，還拿手機拍攝她的車輛，更曾目擊對方疑似以手抓弄生殖器，讓她感到噁心又害怕。

法院審理期間，郭男堅稱沒有跟蹤，只是剛好經過附近買菸，然而法官勘驗姊妹以手機拍攝多段畫面後發現，影像中男子明顯禿髮，外貌特徵清晰可辨，且與姊妹大伯及父親指認內容一致，明顯構成跟蹤騷擾。一審因此依2個跟蹤騷擾罪分判處拘役30日，合併應執行拘役45日，得易科罰金；二審則認定原判決認事用法並無違誤，最終駁回上訴，全案確定。

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