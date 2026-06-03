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    首頁 > 社會

    民眾曾報案2歲女童疑受虐 台中警：去年底查訪後即通報社會局

    2026/06/03 21:39 記者歐素美／台中報導
    台中林姓男子，不滿同居人2歲女兒哭鬧、不吃飯，丟進洗衣機、撞牆、拿吹風機吹熱風殘忍凌虐，造成女童引發敗血症死亡，台中地檢署今天偵結起訴。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子，不滿同居人2歲女兒哭鬧、不吃飯，丟進洗衣機、撞牆、拿吹風機吹熱風殘忍凌虐，造成女童引發敗血症死亡，台中地檢署今天偵結起訴。（記者陳建志攝）

    台中市2歲女童「萱萱」遭媽媽的林姓男友活活虐死，引發社會撻伐，檢方起訴資料顯示，民眾曾2度發現「萱萱」臉部左眼處有瘀青而報案，質疑警方為何沒第一時間法辦林男？台中市第五分局表示，員警獲報皆有積極處理，過程因林男閃躲及女童媽媽掩護，皆稱是「萱萱」是自己「摔傷」，警方才依「脆弱家庭」通報社會局處置。

    台中市第五分局表示，去年12月6日，有民眾發現林男騎機車載著「萱萱」，因「萱萱」左眼處有瘀青，懷疑女童被虐而報案，北屯派出所員警獲報後，調閱車籍資料與車行軌跡，發現林男家住東區，而機車則往太平區前進，透過第三分局連絡林男家屬，但家屬表示林男並未住在家裡；警方打電話給林男，林男則一再掛電話，拒絕查訪，稱「萱萱」是跌倒受傷。

    不料，隔了3天，去年12月9日又有民眾在社區大樓旁發現「萱萱」左眼處有瘀青而報警，文昌派出所員警獲報立即前往了解，在社區大樓內找到「萱萱」與媽媽、妹妹及林男4人正在屋內吃飯，因現場並無異狀，加上「萱萱」的臉上瘀青是舊傷，「萱萱」的媽媽楊女也稱孩子是摔倒，袒護林男。

    但員警仍細心地拍下「萱萱」傷照存證，並詢問社區鄰居等說法，但社區民眾都說並未見「萱萱」受虐，員警依照當時掌握的事證，只能以「脆弱家庭」通報台中市社會局，由社會局進行查處。

    檢警追查，林男跟楊女帶著2名小孩先後租住台中市太平區與北屯區，林男曾將「萱萱」丟進洗衣機，並以透明膠帶黏綑丟衣櫥、關廁所，以及徒手毆打、拋摔撞牆等凌虐「萱萱」，致萱萱於今年2月14日死亡，檢方近日以凌虐致死起訴林男、過失致死起訴楊女。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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