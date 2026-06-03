北市大安區逆向行車起口角 3男大打出手雙方互告傷害

29歲王姓男子昨日上午駕駛轎車行經台北市大安區忠孝東路四段時，不滿對向轎車逆向，雙方當街爆發激烈口角進而互毆。（記者鄭景議翻攝）

29歲王姓男子昨日上午駕駛轎車行經台北市大安區忠孝東路四段時，不滿一輛由60歲李姓男子駕駛、載著26歲李姓男子的轎車逆向駛來，雙方當街爆發激烈口角，隨後下車理論並演變成肢體衝突，導致3人均受擦挫傷。大安分局警方獲報火速趕往現場，協助傷者送醫，並在就診完畢後將涉案3人帶回派出所，全案詢後依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局敦化南路派出所昨日上午9時許接獲110報案，指稱忠孝東路四段某處發生街頭打架事件。派出所線上警力獲報立即啟動，火速派遣員警趕赴現場處置。員警抵達現場時，動手的衝突已經平息，現場僅留下王男，而涉嫌逆向開車的李男與坐在後座的李男，則已在警方到場前自行搭車前往醫院就醫。

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警方調查，王男當時開車行經該路段，正巧碰上李男駕駛的轎車逆向迎面駛來。由於該路段車流繁忙，王男不滿對方違規逆向阻礙交通，隨即按喇叭示警，雙方進而降下車窗高聲對罵。雙方隨後火氣上升，索性將車輛停在路中，開門下車理論。不料雙方一言不合，在大馬路上當眾大打出手，混亂中拉扯推搡，導致王男與2名李男共3人身上都出現多處大面積擦挫傷。

現場員警除趕緊協助臉部及手部受傷的王男送醫診治，也派員前往醫院，將先行就醫的2名李男予以控制。3人經醫護人員包紮治療確認無生命危險後，隨即由警方帶回派出所製作筆錄；面對警方偵訊，雙方情緒雖已冷靜，但仍堅持互告傷害。警方詢後，依法將王男及2名李男共3人依涉嫌刑法傷害罪，函送台北地檢署偵辦。

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