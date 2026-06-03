為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    上班遲到、下班繞道！國3大溪入口匝道聯結車事故排除 封閉近12小時

    2026/06/03 20:12 記者李容萍／桃園報導
    國3大溪系統北入匝道聯結車高架彎道側翻，匝道封閉近12小時才排除通車。（高公局北分局提供）

    國3大溪系統北入匝道聯結車高架彎道側翻，匝道封閉近12小時才排除通車。（高公局北分局提供）

    桃園市台66線大溪27公里東向往國道3號北向匝道入口，1輛聯結車今（3）日上午6點34分要駛入台66前在高架彎道突然失控側翻，造成車頭、貨櫃分離，險些掉落下方的高速公路。事故發生後，高速公路局北區養護工程分局為方便吊車搶救，匝道全線封閉，由於是大型載重車，處理時間可能較長，用路人上班遲到、下班回家繞道，怨聲載道。

    不過，高速公路局北區養護工程分局派員到場處理時，發現該貨櫃已變形裂開，無法直接吊起，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業，現場與貨主協調貨物取出後再完成貨櫃拖吊，封閉時間竟長達近12小時，晚上6點15分現場事故終於排除並開放通車。

    事發當時，桃園市消防局獲報調派消防人員21名、消防車7輛、救護車2輛前往救援，當時年約60歲駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材協助脫困，經檢傷其左腳些許擦傷及壓傷，意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮等救護處置後，由平鎮分隊救護車送往國軍桃園總醫院治療。

    高公局北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。

    消防人員進行救援，將受困駕駛送醫。（記者李容萍翻攝）

    消防人員進行救援，將受困駕駛送醫。（記者李容萍翻攝）

    高速公路局北區養護工程分局派員到場處理時，發現該貨櫃已變形裂開，無法直接吊起，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業。（高公局北分局提供）

    高速公路局北區養護工程分局派員到場處理時，發現該貨櫃已變形裂開，無法直接吊起，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業。（高公局北分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播