上班遲到、下班繞道！國3大溪入口匝道聯結車事故排除 封閉近12小時

國3大溪系統北入匝道聯結車高架彎道側翻，匝道封閉近12小時才排除通車。（高公局北分局提供）

桃園市台66線大溪27公里東向往國道3號北向匝道入口，1輛聯結車今（3）日上午6點34分要駛入台66前在高架彎道突然失控側翻，造成車頭、貨櫃分離，險些掉落下方的高速公路。事故發生後，高速公路局北區養護工程分局為方便吊車搶救，匝道全線封閉，由於是大型載重車，處理時間可能較長，用路人上班遲到、下班回家繞道，怨聲載道。

不過，高速公路局北區養護工程分局派員到場處理時，發現該貨櫃已變形裂開，無法直接吊起，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業，現場與貨主協調貨物取出後再完成貨櫃拖吊，封閉時間竟長達近12小時，晚上6點15分現場事故終於排除並開放通車。

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事發當時，桃園市消防局獲報調派消防人員21名、消防車7輛、救護車2輛前往救援，當時年約60歲駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材協助脫困，經檢傷其左腳些許擦傷及壓傷，意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮等救護處置後，由平鎮分隊救護車送往國軍桃園總醫院治療。

高公局北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。

消防人員進行救援，將受困駕駛送醫。（記者李容萍翻攝）

高速公路局北區養護工程分局派員到場處理時，發現該貨櫃已變形裂開，無法直接吊起，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業。（高公局北分局提供）

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