台88快速道4車連環追撞 2人受傷、4車受損

台88快速道路今晚發生4車追撞連環車禍，造成2人受傷、4車受損。（民眾提供）

高雄市台88快速道路今晚發生多車追撞連環車禍，劉女駕車疑未保持安全距離，追撞前方羅女轎車後，羅車又向前推撞2車，宛如骨牌效應，造成2人受傷、4車受損，警方派員交通疏導，迅速化解車禍引發的塞車。

鳳山警分局今晚接獲民眾報案，指稱台88快速道路東向西1.5公里處發生多車交通事故，正值下班交通尖峰車流量大，警方獲報後立即派遣南成派出所及交通分隊趕赴現場處理，並同步實施交通疏導與安全維護，避免影響後方車流。

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警方初步調查，32歲劉姓女子駕駛轎車沿台88線東向西外車道行駛時，疑因未保持安全距離，不慎追撞前方由58歲羅女駕駛轎車，造成羅女轎車向前推撞63歲許男及68歲曾男駕駛車輛，總計4部車輛受損。

事故造成羅女身體多處受傷，由救護人員送往長庚醫院治療；另63歲許男車上55歲黃姓女乘客也身體不適，自行前往醫院就醫，其餘3名駕駛均未受傷。警方對4名駕駛實施酒測，酒測值均為0mg/L，排除酒駕情事。

鳳山警分局呼籲駕駛人行駛快速道路時，應隨時注意前方車況，並保持安全距離，切勿分心駕駛，以避免突發狀況時反應不及，確保自身及其他用路人安全。

台88快速道路今晚發生4車追撞連環車禍，造成2人受傷、4車受損。（民眾提供）

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