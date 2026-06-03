精舍命案王薀一審判12年 移審高院續押3個月

佛教文學作家王薀。（記者王定傳攝）

發生於前年7月的台北市大安區「水月草堂」精舍命案，佛學作家王薀（本名王江鎮）夥同精舍幹部、信徒共同傷害蔡姓女會計致死，台北地院將王薀依傷害致死罪判處12年徒刑；檢方日前提上訴，一審最近一次延押期限將於5日屆滿，台北地院今將王薀移審至高等法院，法官下午召開移審庭，諭知王薀續押3個月。

今日庭訊時，王薀仍否認犯罪，主張他現已70歲了，已經被收押逾500天，身心皆無法再負荷，若可以的話，請法官讓他交保。

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王薀的律師指出，王薀素行良好、沒有前科，偵審皆配合司法調查，無逃亡之虞，且已賠償近千萬元，和死者家屬達成和解，沒有迴避責任，建請予以具保停押，願以交保金、責付、限制出境出海方式取代收押。

王薀的委任律師並指責一審急著移審甩鍋給二審，北檢雖已上訴，但王薀5月18日才收到判決書，上訴期限至6月7日為止，律師預計明、後天才提出上訴狀，且判決後也向北院聲請具保停押，但北院至今尚未做出裁定，卻趕著在上訴期限前急於今日移審，律師質疑法院便宜行事，未完備踐行上訴法定程序，罔顧被告上訴權益。

全案起訴13人，一審除了王薀判刑12年最重，信徒學姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、姜芃妤、住持吳慧珠等5人，依共同傷害致死罪判刑10年，信徒李淵源依同罪判9年；幫助傷害致死罪的呂莉芳判5年、黃文琪4年、李宸宇4年；吳傍丹以幫助傷害罪判1年6月；藝人李威、簡瑀家夫婦以幫助傷害致死罪判刑1年8月、緩刑5年。

王薀以「上師」身分自居，並由信任的游、幹、梁3女擔任其讀書會的「師姐」，死者蔡女擔任出納，蔡因作帳出納失誤致使王薀損失數百萬元，得罪王薀及信徒，信徒逼她剃光頭，處罰她每天做大禮拜400至500次。

王薀又命蔡女與女信徒互背行走、跳起，在地上打滾，要求身高141公分的蔡女助跑起跳，去摸天花板燈具；又命她在菩薩前下跪做小禮拜，拉著她衣服強迫重複起身、下跪、來回拖行，從後方以膝蓋頂擊膝部逼迫她跪下磕頭，毆打後腦、肩膀、屁股、踢膝蓋並拖行，致後腦撞擊路面，奄奄一息時還被雨傘戳，蔡女終被虐死，死因是橫紋肌溶解。

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