台中火鍋店夫妻檔捲款數億出國 45人組「超高額受害者聯盟」

台中大雅一間火鍋店驚傳倒閉，投資受害者眾多。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區一間連鎖火鍋店驚傳倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻疑因投資失利，已經出國避風頭，這對夫妻在地方非常活躍，參加多個社團，近年廣邀投資客入股，2日有投資人向警方說明此事，受害民眾達339人，損失金額恐達數億元，受害人先籌組自救會，檢方偵辦中。

黃姓與洪姓夫妻在大雅開設旅行社、火鍋店、徵信社跟休閒事業公司，也參加獅子會、慈善會，在大雅人脈廣闊，熱心地方公益，宮廟普渡一次就贊助百桌，警政關係良好，近年廣邀各社團幹事投資事業版圖。

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今日有受害人向當地民代求助，受害人投資金額達數億元，但詳細金額仍在統計中，受害者組成自救會，投資金額從數十萬元至數千萬元以不等，有45名損失數百萬元、甚至千萬以上的受害人，還另外成立「超高額受害者群組」，因黃姓夫妻失聯，眾人仍在討論如何處理。

大雅分局今日表示，2日處理民眾糾紛案，經深入追查發現涉及投資糾紛，並疑有不法等情事，於今（3日）已彙整相關資料後，主動報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，後續將持續配合地檢署清查被害人、釐清相關涉案事證及金額，全案將依法處理，以保障相關民眾權益。

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