為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中火鍋店夫妻檔捲款數億出國 45人組「超高額受害者聯盟」

    2026/06/03 19:21 記者張軒哲／台中報導
    台中大雅一間火鍋店驚傳倒閉，投資受害者眾多。（記者張軒哲攝）

    台中大雅一間火鍋店驚傳倒閉，投資受害者眾多。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區一間連鎖火鍋店驚傳倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻疑因投資失利，已經出國避風頭，這對夫妻在地方非常活躍，參加多個社團，近年廣邀投資客入股，2日有投資人向警方說明此事，受害民眾達339人，損失金額恐達數億元，受害人先籌組自救會，檢方偵辦中。

    黃姓與洪姓夫妻在大雅開設旅行社、火鍋店、徵信社跟休閒事業公司，也參加獅子會、慈善會，在大雅人脈廣闊，熱心地方公益，宮廟普渡一次就贊助百桌，警政關係良好，近年廣邀各社團幹事投資事業版圖。

    今日有受害人向當地民代求助，受害人投資金額達數億元，但詳細金額仍在統計中，受害者組成自救會，投資金額從數十萬元至數千萬元以不等，有45名損失數百萬元、甚至千萬以上的受害人，還另外成立「超高額受害者群組」，因黃姓夫妻失聯，眾人仍在討論如何處理。

    大雅分局今日表示，2日處理民眾糾紛案，經深入追查發現涉及投資糾紛，並疑有不法等情事，於今（3日）已彙整相關資料後，主動報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，後續將持續配合地檢署清查被害人、釐清相關涉案事證及金額，全案將依法處理，以保障相關民眾權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播