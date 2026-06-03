根本未爆彈！彰化田尾瓦斯管淺埋被挖斷 離加油站不到30公尺

彰化田尾中山路近日進行人行道整修工程，施工一半才發現人行道下方埋有天然氣管線。（縣議員李俊諭提供）

彰化縣田尾鄉中山路一段（台一線）近日進行人行道整修工程，不料施工過程中竟挖斷埋設於人行道下的天然氣管線，導致瓦斯外洩；更令人捏把冷汗的是，距離洩漏點不到30公尺處就是一座加油站，所幸消防隊及時到場灑水降溫，才未釀成重大災難。

令人質疑的是，意外發生後相關單位竟互相推卸責任，甚至對管線被挖斷一事渾然不知。縣議員李俊諭接獲陳情後前往會勘，發現該管線埋設深度僅約5公分，與法規要求的至少50公分差距甚大，質疑天然氣公司草菅人命。他進一步指出，該管線是供應一家新開幕的洗衣店使用，但施工單位與縣府事前均未掌握管線位置，貿然開挖才釀禍。

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「對面就是加油站，距離不到30公尺！」李俊諭說，天然氣屬高風險公共設施，若外洩後遇上火源，後果不堪設想。他質疑天然氣公司埋設方式過於草率，也認為地方政府對管線管理缺乏監督機制，呼籲縣府研議訂定地方天然氣管理自治條例，建立通報、監督與查核制度，避免類似事件再度發生。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，5月12日接獲天然氣管線誤挖通報後，立即派員了解。經查，施工單位曾於一年前申請該路段地下管線圖資，但期間天然氣公司曾新增家戶接管工程，導致原有資料與現況出現落差，施工前未再次確認，才發生誤挖事件。

經綠處指出，天然氣管線設置受《天然氣事業法》規範，家戶端管線則由天然氣公司依現場條件施工；至於該路段屬省道系統，相關管理涉及中央權責。未來若有道路開挖工程，將要求施工單位與管線單位施工前再次現場會勘，確認最新管線位置，以降低公共安全風險。

議員李俊諭（右）、田尾鄉民代表陳建誌（左）到場會勘，天然氣管線埋設深度僅約5公分。（縣議員李俊諭提供）

彰化縣田尾鄉中山路一段近日施工，埋設於人行道下的天然氣管線遭挖斷，導致瓦斯外洩（紅箭頭處），消防隊趕緊到場灑水降溫。（縣議員李俊諭提供）

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