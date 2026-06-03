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    首頁 > 社會

    毒駕零容忍！雲林監理站公布23名毒駕累犯姓名、照片

    2026/06/03 19:08 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣警方、監理站公布縣內毒酒駕累犯姓名及照片。（雲林縣警察局提供）

    雲林縣警方、監理站公布縣內毒酒駕累犯姓名及照片。（雲林縣警察局提供）

    毒駕肇事頻傳，成為道路上的「隱形殺手」，雲林1至5月查獲210件毒駕，交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站公布23名毒駕累犯的姓名及照片，雲林縣警察局強調，毒駕零容忍，警方持續打擊毒駕，確保用路人安全。

    近來頻傳毒駕肇事意外，為遏止毒駕行為，警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，員警執勤時若發現駕駛有異狀，攔檢及快篩，若檢測結果呈陽性，或拒測且有客觀情狀顯示不能安全駕駛，警方將直接逮捕，帶返製作筆錄、採集尿液，並依法移送偵辦。

    雲林縣警方加強毒駕取締，1月至5月底共查獲210件毒駕，雲林縣警察局交通隊組長廖添寶指出，毒駕除依公共危險罪嫌移送外，可依《道路交通管理處罰條例》裁罰，最高12萬元，若10年內再犯即為累犯可公布姓名、照片。

    警方表示，經裁決確定是毒駕且為累犯，雲林監理站即依裁決在網站公布照片及全名，6月2日公布的300多人中，就有23人為毒駕累犯，毒駕、酒駕及拒測累犯資料可上監理站網站查詢（https://cyi2.thb.gov.tw/News.aspx?n=11869&sms=14206&_CSN=4656

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