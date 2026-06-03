「東京著衣」周品均發文引不滿 遭前夫求償百萬 一審判免賠

「東京著衣」前創辦人周品均。（翻攝自IG）

「東京著衣」前創辦人周品均，與前夫鄭景太離異後，周女爆料自己被對方長期家暴，鄭男提告後和解；不過去年周女於社群平台再提這段往事，鄭男認為內容不實且違反和解約定，再提妨害名譽告訴，台北地院今年4月判周品均無罪；鄭另提民事求償100萬元，並要求周刪文、刊登判決主文，北院民事庭今宣判周品均免賠、免下架文章。可上訴。

刑事開庭期間，周品均坦承寫過家暴文章，但強調內容並無指名道姓，且其發文用意也不是以傷害鄭景太的名譽為目的，而是希望可以透過自己的親身經驗談，鼓勵有相同遭遇的人走過來。

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不過，鄭景太主張，周品均明知沒有證據，卻依舊發文指責他對她掐脖動粗，他認為對方忽視雙方先前的和解承諾，於離婚12年後，再度用不實內容評論過去婚姻，對他現在的妻子和小孩皆造成傷害，因此具狀求償100萬元，並要求法院命周下架相關文章，並在社群首頁刊登判決主文。

案經台北地院審理，今天宣判，認為周品均文章分享自己的人生經驗談，內容並未指名道姓，顯見並非以侵害鄭的名譽權為目的，判決鄭景太敗訴，周品均無須賠償、下架文章等。全案可上訴。

周品均和前夫鄭景太2004年共同創立網拍品牌「東京著衣」，成功創下年營收20億元的閃亮成績，不過2013年後，品牌的經營權也連同2人的婚姻關係宣告終止。周品均於2016年創立品牌「Wstyle」，並經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》。

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