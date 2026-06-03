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    稱病重恐死獄中！毒蟲打悲情牌又哭窮 二審打臉判刑確定

    2026/06/03 18:40 記者許國楨／台中報導
    台中高分院近日駁回葉男上訴，維持原判。（資料照）

    台中高分院近日駁回葉男上訴，維持原判。（資料照）

    葉姓男子去年將轎車停放彰師大附工附近道路，竟直接在車內施打海洛因，另於住處吸食安非他命，一審依施用一、二級毒品罪，分判處有期徒刑7月、3月（可易科），葉強調身體虛弱、家境困苦，甚至以家中父親及奶奶需要照顧為由，懇求從輕量刑，但台中高分院認原審量刑並無不當，近日駁回上訴，全案確定。

    判決指出，葉男於2025年5月9日晚間7時30分許，先在彰化縣和美住處以玻璃球燒烤方式吸食安非他命，隔日凌晨，又將轎車停放在彰師大附工前方道路旁，直接在車內將海洛因摻水後注入針筒施打，隨後因交通違規遭警方攔查，當場查獲海洛因、甲基安非他命，以及11支注射針筒、自製刮勺、玻璃球吸食器等相關物品。

    彰化地院審理後依施用第一級毒品罪判處有期徒刑7月；另犯施用第二級毒品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，葉男不服上訴提出重大傷病診斷證明及中低收入戶資格等文件，主張健康狀況不佳，若入監服刑恐導致病情惡化，甚至危及生命，同時強調家中仍有年邁父親及奶奶需要照顧，希望將刑度減輕至6個月以下。

    台中高分院審酌，一審已完整考量犯罪情節、犯後態度及個人狀況，量刑程序並無違法或失衡情形，且施用第一級毒品法定刑本為6月以上5年以下有期徒刑，7月刑度已接近最低刑度，難認過重，至於其提出的疾病及經濟困難證明，僅能反映個人健康與生活狀況，並非減輕毒品犯罪刑責法定理由，因此駁回上訴。

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