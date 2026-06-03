打造可信任的法務主權AI 「法務專屬大型語言模型計畫」啟動

鄭銘謙說，希望透過AI 協助第一線減輕的行政工作，讓專業人力能更專注於案件研判、風險辨識及人民服務。（記者吳昇儒攝）

為因應人工智慧（AI）快速發展，落實政府推動「主權AI」及智慧科技島政策方向，法務部今天舉行打造可信任的法務主權AI：法務專屬大型語言模型啟動記者會暨論壇」，宣布正式啟動「法務專屬大型語言模型計畫」。

法務部長鄭銘謙致詞時指出，面對AI快速發展，行政院已將「台灣主權AI」列為國家重要政策方向。且因應新型態詐騙持續演變，運用AI科技強化防詐與打詐工作，法務部責無旁貸。因此積極推動法務專屬大型語言模型計畫，導入AI輔助同仁。

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但對司法而言，AI不只要「聰明」，更須具「可信任」，因此本次推動的系統，是以「可信任AI」為核心，落實隱私與資訊安全、透明可解釋及公平無偏見等原則，並導入第三方驗證機制，確保AI應用建立在安全可信的制度基礎上，而最終判斷與責任仍由人來把關。

鄭銘謙說，法律領域導入AI涉及人民權利，不能只追求速度與效率，更須兼顧資料安全、結果可覆核及責任可釐清；推動AI，非以AI 取代法律專業或司法判斷，而是希望透過AI 協助第一線減輕的行政工作，讓專業人力能更專注於案件研判、風險辨識及人民服務。

國科會主委吳誠文說，AI已從新興科技逐步成為影響國家競爭力的重要基礎設施。AI正在改變社會運作模式，各國紛紛投入發展具有自主可控能力的AI技術與基礎模型，希望在數位時代維持自身的安全性、可信任性與治理能力。

吳誠文指出，「法務專屬大型語言模型」（Ministry LegalLM, MLL）計畫，不僅是司法領域的創新實驗，更是國內主權AI發展的重要示範案例。因司法工作具有高度專業性、嚴謹性與公共信任要求，而檢察機關每年需處理超過兩百萬件刑事案件，檢察官與司法人員長期面臨龐大的文書作業與案件分析負擔。如何透過AI協助，讓專業人員能將更多時間投入於法律判斷與公共價值實現，是AI最值得發揮價值的地方。

吳誠文說值得肯定的是，本計畫並非單純追求技術導入，而是從司法實務需求出發，建構符合司法場域特性的AI推論服務框架。讓AI不只是「會用」，更能做到「可信」、「可管」、「可驗證」。這樣的治理思維，正是未來公共部門發展主權AI不可或缺的核心能力。

國科會主委吳誠文指出，「法務專屬大型語言模型」計畫，不僅是司法領域的創新實驗，更是國內主權AI發展的重要示範案例。（記者吳昇儒攝）

法務部與國科會今日舉辦台灣第一個法務專屬大型語言模型計畫啟動記者會。（記者吳昇儒攝）

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