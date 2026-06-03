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    被詐團騙幾十萬！松山分局偵查佐私查個資 虛報「辦毒品」下場曝

    2026/06/03 17:08 記者劉詠韻／台北報導
    台北市松山分局王姓偵查佐，登入警政系統查詢自身資料，卻虛構為偵辦毒品案件需要，涉犯刑法「公務員登載不實」等罪嫌。（記者劉詠韻翻攝）

    台北市松山分局王姓偵查佐，登入警政系統查詢自身資料，卻虛構為偵辦毒品案件需要，涉犯刑法「公務員登載不實」等罪嫌。（記者劉詠韻翻攝）

    台北市松山分局王姓偵查佐，遭詐團假冒客服詐走數十萬元，事後為確認自身帳戶是否遭凍結，利用警政系統查詢個人資料，並於查詢用途登載「偵辦毒品案件所需」，涉犯刑法「公務員登載不實」等罪嫌。台北地檢署近日偵結，考量王員坦承犯行、態度尚可，予以緩起訴1年，並命其須向公庫支付5萬元。

    據指出，王員3年前接獲詐騙電話，對方自稱為威秀影城客服人員，謊稱其會員資格遭誤設為「黃金會員」，若未依指示操作將遭自動扣款。王員信以為真，依指示操作後，帳戶內數十萬元存款遭轉走，事後始驚覺受騙。

    王員為查明帳戶狀況，利用職務權限登入警政系統查詢自身資料，卻在系統登載查詢事由時，虛構為偵辦毒品案件需要，行為已涉犯刑法「公務員登載不實」等罪嫌。同年，警政署為防範員警不當查詢及個資濫用，全面清查警政系統使用紀錄，進而發現王員查詢紀錄有異，經政風單位調查後，除予以申誡處分外，並將全案移送北檢偵辦。

    檢方偵辦期間，王男對犯行均坦承不諱，審酌其年紀尚輕，非為圖利或不法用途使用系統，而係遭詐騙後一時失慮，且犯後態度良好，認有給予自新機會之必要，因此予以緩起訴1年，並命支付公庫5萬元。

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