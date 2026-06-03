影射曖昧人妻！控葛斯齊散布偽造對話紀錄 王定宇求償180萬

前狗仔葛斯齊挨告，被立委王定宇求償180萬元，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

前狗仔葛斯齊前年11月7日透過臉書張貼多張偽造的LINE對話紀錄截圖，引用女粉絲的對話截圖影射立委王定宇曖昧郭姓人妻，王定宇認為葛所言不實且未經查證，對葛提出刑事妨害名譽告訴；台北地檢署調查後認定是郭女以中國APP軟體偽造與王的對話截圖，葛誤信為真發表，將葛處分不起訴。王另提民事求償180萬元，台北地院今開庭，葛到庭堅稱對話是真的，認為檢察官被郭女騙了，要求傳喚郭女到庭作證；但法官認為偵查中已有郭女證詞，沒必要重複傳喚。全案辯結，定6月26日上午11時宣判。

葛斯齊2025年透過網路爆料王定宇疑與人妻有曖昧互動，並公開多張號稱是王與郭姓人妻的LINE對話紀錄截圖，掛著王定宇LINE頭像的一方對郭女稱「我想要你」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息，甚至說要帶她去見前總統蔡英文。

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王定宇被爆料後第一時間出面否認，指出該對話是截圖變造，造成自身名譽嚴重受損，提告自清。北檢檢察官傳喚郭女作證，她供稱2024年透過臉書加葛好友，將LINE對話截圖傳給葛，實際上，自己與王定宇僅於公開場合見過面，未私下相處，自己長期服用身心科疾病藥物，為了迎合八卦報導，才利用中國開發的軟體程式偽造她和王的LINE對話紀錄，而王的頭像則是她在網路搜尋而得。

檢察官偵訊後認為，葛斯齊因相信粉絲提供的LINE對話紀錄截圖為真，才會在臉書上貼文及直播散布，並非無所憑據，沒有明知不實而故意散布的主觀惡意，予以不起訴。

王定宇再提民事求償180萬，主張名譽權受損，葛斯齊沒有僱請律師，親自應戰，他列印2頁對話截圖交給法官，表示他堅信郭女與王的對話是真實的，認為王定宇和郭女事後都在說謊；葛還說連檢察官都被郭女騙了，他要求傳喚郭女、郭女的李姓前夫、楊姓閨密3人出庭作證，他要當面對質。

王定宇的委任律師江信賢則指出，本案的重點是郭女與王定宇的對話截圖並非真實，郭女已承認是捏造虛構，葛斯齊無法證明對話紀錄為真，出自自己的想像而擅自發表，且在發表之前從未向王定宇查證，且只公布一部分對王不利的對話給大眾，顯然有侵害王定宇名譽的真實惡意；至於葛要求傳喚的證人，王的律師認為已於偵查時具結作證明確，李男、楊女也無法證明對話截圖的真偽，沒有必要傳喚。

法官諭知已經調閱刑事偵查卷，相關證人證詞已明確，沒有傳喚此3名證人的必要，全案今日辯論終結，定6月26日上午宣判。

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