2歲女童遭虐死「打到骨折繼續打」 高大成怒：凶手一定要判死

法醫高大成指出，林男虐待2歲女童、把她打到骨折，再打到骨頭歪掉、錯位，又燒她，「那個很痛，而且會痛很久！」慘無人道，一定要判死刑。（記者蔡淑媛攝）

台中傳出2歲女童遭母親男友凌虐80天慘死，丟洗衣機、毆打、撞壁、拿吹風機吹到燙傷，全身傷痕累累，直到孩子因顱腦骨折出血、敗血症而亡。法醫高大成怒轟，一個小孩不會反抗，把她打到骨折，再打到骨頭歪掉、錯位，又燒她，「那個很痛，而且會痛很久！」慘無人道，80天的痛苦讓人無法原諒，「一定要判這個男友死刑！」

台中林姓男子（44歲）和楊姓女子同居，不滿楊女2歲的女兒哭鬧、不吃飯，先後將她丟進洗衣機、頭手纏繞膠帶，只露出鼻孔，徒手或持伸桿棍毆打、拋摔撞擊牆壁、床鋪，造成她大腿腫脹，又拿吹風機以熱風直吹左大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷，只帶她到國術館敷藥。

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女童從去年11月至今年2月14日，被林男反覆凌虐，最後無法行走、意識模糊、嗜睡，最後因顱內出血、全身多處骨折，傷口化膿引發敗血症，在14日傷重身亡，台中地檢署今天以凌虐未滿7歲以下之人致死罪嫌將林男起訴，母親也被依過失致死罪起訴，預計由國民法官審理本案。

高大成指出，兒虐有三部曲，1.「五彩繽紛的挫傷」，傷痕有黑、青、紅、淡紅等新舊傷痕的顏色，代表天天被毆打；2.有骨折，3.燙傷，這2種是「痛苦的延長」，常看到拿菸燙傷或是故意以熱水澆燙、浸泡。

高大成說，從女童挫傷及頭骨、手腳骨折等各種傷勢多集中在左側，可見林男施虐大多面對面，直接動手、甩耳光，所以都打左邊，而且身上傷勢不但多處骨折且是錯位性骨折，這是打到骨頭斷掉，斷了又打，打到骨頭跑掉、錯位，還出現化膿，表示骨折超過10天，「真的打得很慘！」

高大成分析，女童致命傷應是顱內出血，針對林男解釋女童傷勢是自己跌倒受傷，他氣憤說明，女童頭部傷勢在顳部、頭頂等多處顱骨骨折，幾乎整個頭部內外都有出血，尤其是顳部、太陽穴的地方，有耳朵保護，跌倒不會嚴重受傷，卻都傷到出血，而且手腳傷勢不只外側，內側也是傷痕累累，都是兒虐鐵證！

高大成認為，這種兒虐兇手把孩子打痛哭失聲，討厭小孩哭叫，卻又愛聽小孩哭聲，看到女童腿受傷腫脹又拿吹風機吹到燙傷，要讓她更痛，把女童打到骨折，又帶去國術館，這是逃避刑責的藉口。

高大成怒斥，這種虐兒兇手一定要判死刑，面對不會反抗的孩子，還打得下去，懷疑他可能嗑藥、酗酒或賭博，「只會欺負小孩，太扯了！」也罵女童母親看到女兒被打，不會反抗，眼看被打到死，也要負刑責。

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