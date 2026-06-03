全台防堵毒駕！新竹男吸食「喪屍菸彈」撞車 裁定收押

警方實施路邊臨檢。（警方提供）

新竹毒駕又1人預防性羈押！新竹市警方前天查獲魏姓男子涉嫌施用依托咪酯後仍駕車上路，車輛橫切道路，並撞擊停放路邊的轎車，全案移送新竹地檢署偵辦，檢察官訊問後，認魏男犯嫌重大，為防止再犯並維護公共安全，向新竹地方法院聲請羈押，法院今天裁准。

新竹地檢署表示，新竹市警察局1日下午4點許，查獲魏男涉嫌施用依托咪酯後，仍駕駛轎車行經新竹市東區食品路，疑因受毒品影響，意識、判斷及操控能力降低，致車輛橫切道路，撞擊停放於路旁的轎車。警方到場處理，魏男主動交付車上依托咪酯菸油1罐、依托咪酯菸彈1顆及菸桿1支等物，全案移送地檢署偵辦。

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案經檢察官沈郁智訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具犯嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，依刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請羈押。

此外，新竹地檢署5月28日也指揮警方在新竹縣寶山鄉，查獲陳姓男子施用毒品後駕駛轎車上路，訊問後依法向法院聲請羈押，經法院裁准。

檢方呼籲，施用依托咪酯等毒品後駕車上路，將嚴重影響駕駛人的意識、判斷能力及反應速度，對其他用路人生命、身體安全造成重大威脅，絕非單純交通違規行為。將持續依高等檢察署「全國毒駕專案」指示，結合警察機關強化查緝，對於毒駕行為將依法從嚴偵辦、從重追訴，並視個案情節積極聲請羈押等強制處分，以防止再犯。

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