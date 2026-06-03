詐美籍人士1.7億高調戴RM名錶入境 詐團女首腦廖呈婕重判12年半

以台籍女子廖呈婕（中）為首的詐騙集團，詐騙美國人得手1.7億餘元，台中地院依加重詐欺等罪判12年半徒刑。（中檢提供）

台籍女子廖呈婕（36歲）涉嫌盜用護照申辦銀行帳戶，以「假戀愛、真詐財」行騙3名美籍人士，得手美金532萬8855元，換算台幣約1.7億餘元，在台美合作下，去年趁廖女戴著市價3千多萬元的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶返國時將她拘提，台中地院今宣判，依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢重判她12年6月徒刑，可上訴。

台中地檢署去年指揮刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署合作，破獲以台籍女子廖呈婕（36歲）為首的詐騙集團。

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中檢調查發現，以廖女為首的詐騙集團，先持不知情的黃姓、蔡姓民眾護照，在美國銀行開戶，進行「假交友真詐財」詐騙，以甜言蜜語取信被害人，接著慫恿進行小額投資獲利取信對方，待被害人投入大量資金後，隨即以各種理由要求被害人繳交大筆現金，指示匯入指定帳戶，或由美籍的肖姓、孫姓車手前往取款。

廖女並將詐騙不法所得，匯入不知情的陳姓母親（65歲）帳戶中，或購買市價3000多萬，全球限量Richard Mille名錶、8克拉鑽石等貴重商品，還有比特幣、泰達幣等虛擬貨幣。

檢警查出，廖女等人共成功詐騙3名美籍人士，得手美金532萬8855元，換算當時匯率約台幣1億7052萬餘元。

檢察官起訴痛斥，廖女主持詐騙集團，對境外民眾實施詐騙，嚴重損害我國國際形象，並以假護照大量申請人頭帳戶掩飾隱匿犯罪所得去向，還將犯罪所得兌換成名錶、鑽戒、虛擬貨幣等貴重商品，對美國地區金融交易秩序影響甚大，依組織犯罪、加重詐欺取財、一般洗錢等罪嫌將她起訴。

台中地院審理後今天宣判，三罪合併應執行12年6月，可上訴。廖呈婕的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶，事後以3900萬元拍出，創下台中分署拍賣最高價紀錄。

廖呈婕詐騙美國人得手1.7億餘元，入境時在身上扣得市價超過3千萬的Richard Mille名錶。（資料照，記者陳建志攝）

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