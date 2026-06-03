桃園12歲男童離家24小時 徒步14公里逛大溪老街 警協尋在八德超商找到人

警方在便利商店找到小宇。（圖由警方提供）

桃園市桃園區某國小5年級男童「小宇」，因不慎將飲料潑灑在住家床上，憂心父母責備，昨天（2日）凌晨4點半多悄然離家，也沒去學校上學，讓家人急得四處尋找，警方獲報發動各單位協尋，於今天清晨5點半在八德區興豐路1間便利商店找到他；市議員黃婉如說，小宇離家期間，一步一步一直走到距離約14公里的大溪老街閒晃，然後又一步一步的走回來，幸未發生任何意外。

警方表示，小宇2日離家未返，家人急得在住家周邊尋找，多位市議員服務處得知後，主動加入協尋，但始終沒找到人，家人搜尋未果，當晚8點多，才向桃園警分局龍安派出所報案，警方受理後除調閱路口監錄影像等相關資料開始尋人，也通報各單位協尋，今天清晨5點半，在八德區的便利商店找到在店內休息吹冷氣的小宇。

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警方確定小宇的身體狀況無礙後，通知家長帶他返家，結束親情虛驚；黃婉如得知小宇平安返家後，在臉書發文感謝龍安所的員警不眠不休地完成尋人任務，她說，小宇2日離家未返，也沒有上學，離家約24小時，竟是先徒步走到距離龍安派出所約14公里的大溪老街閒晃，之後又徒步要走回家，中途在便利商店休息，才順利被找到。

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