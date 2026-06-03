名師帶單全是假！警助退休翁設局反殺 女車手遭逮保40萬老本

名師帶單全是假！警助退休翁設局反殺 女車手遭逮保40萬老本2026/06/03 16:01 記者徐聖倫／新北報導
郭女被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）
68歲退休劉姓男子日前誤信網路股票投資廣告，落入詐騙集團的「保證獲利」陷阱。幸好劉男及時察覺異狀並向警方報案。新北市三峽警分局獲報後決定將計就計，於昨日指導劉男展開誘捕行動，假意與對方約定面交40萬元，當場將現身的48歲郭姓女車手逮捕，成功保住退休金。
據了解，近期台股熱絡，詐騙集團趁勢利用假借「AIQ安富通系統合作契約書」等專業名目包裝，誘騙劉男上當。劉男報案後，警方於昨上午在面交地點佈下重兵埋伏。
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當郭女現身、神色自若地準備向劉男收取40萬元現金時，周邊埋伏的員警隨即一擁而上將她制伏。警方在現場查扣作案手機、偽造的識別證、假發票收據等鐵證。郭女落網後承認犯案，供稱是受詐團指示前來取款，警詢後依詐欺罪嫌將郭女移送法辦。
三峽警分局長許再周呼籲，凡標榜穩賺不賠、要求面交現金的投資管道百分之百是詐騙，民眾切勿輕信網路群組，有疑問可撥打165反詐騙專線查證。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
警方扣回手機、假工牌等證物。（記者徐聖倫翻攝）