為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    名師帶單全是假！警助退休翁設局反殺 女車手遭逮保40萬老本

    2026/06/03 16:01 記者徐聖倫／新北報導
    郭女被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    郭女被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    68歲退休劉姓男子日前誤信網路股票投資廣告，落入詐騙集團的「保證獲利」陷阱。幸好劉男及時察覺異狀並向警方報案。新北市三峽警分局獲報後決定將計就計，於昨日指導劉男展開誘捕行動，假意與對方約定面交40萬元，當場將現身的48歲郭姓女車手逮捕，成功保住退休金。

    ​據了解，近期台股熱絡，詐騙集團趁勢利用假借「AIQ安富通系統合作契約書」等專業名目包裝，誘騙劉男上當。劉男報案後，警方於昨上午在面交地點佈下重兵埋伏。

    ​當郭女現身、神色自若地準備向劉男收取40萬元現金時，周邊埋伏的員警隨即一擁而上將她制伏。警方在現場查扣作案手機、偽造的識別證、假發票收據等鐵證。郭女落網後承認犯案，供稱是受詐團指示前來取款，警詢後依詐欺罪嫌將郭女移送法辦。

    ​三峽警分局長許再周呼籲，凡標榜穩賺不賠、要求面交現金的投資管道百分之百是詐騙，民眾切勿輕信網路群組，有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方扣回手機、假工牌等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回手機、假工牌等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播