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    首頁 > 社會

    西門町「上海老天祿」舊址約滿占用仁濟院地 判賠201萬元

    2026/06/03 15:36 記者張文川／台北報導
    西門町知名滷味店「上海老天祿」原址建物中的樓梯、廁所等約16坪土地，屬私立台北仁濟院所有，仁濟院提告請求拆除建物並返還占有地，並支付占有期間的租金勝訴。（資料照）

    西門町知名滷味店「上海老天祿」原址建物中的樓梯、廁所等約16坪土地，屬私立台北仁濟院所有，仁濟院提告請求拆除建物並返還占有地，並支付占有期間的租金勝訴。（資料照）

    西門町知名滷味店「上海老天祿」，先前因成都路原址土地所有權有問題，已搬遷至附近的現址，原址建物中的樓梯、廁所等約16坪土地，屬私立台北仁濟院所有，仁濟院提告請求拆除建物並返還占有地，並支付占有期間的租金不當得利；一審台北地院判決仁濟院勝訴後，老天祿已完成拆除並返還，僅針對租金得利的計算方式提出上訴。二審高等法院今維持一審判決，老天祿蔡家須給付占有期間的184萬2338元租金，以及2024年3月1日提告日起至同年10月15日返還土地為止的租金每月2萬7257元，6個半月共17萬7170元，總共應給付201萬9508元。仍可上訴。

    台北仁濟院主張，仁濟院是老天祿原址土地共有人，雙方原本簽訂租賃契約，仁濟院將土地租給蔡家作為建物的部分基地，租期至2018年5月31日，期滿後未再續約，因此老天祿已無權占有屬仁濟院的48+5平方公尺（共約16坪），因此訴請老天祿拆屋還地。

    北院一審判仁濟院勝訴後，老天祿於2024年10月15日拆除樓梯等建物，並返還占有的土地。法官並依土地申報地價年息8%計算的金額，判決蔡家應返還沒有租約期間的租金不當得利，即自2018年6月1日至2024年2月29日為止的184萬2338元本息，以及訴訟期間至還地為止每月2萬7257元租金本息，即自2024年3月1日至同年10月15日，6個半月共17萬7170元，總共應給付201萬9508元。

    老天祿對還地沒有意見，僅針對租金提出上訴，認為以年息8%計算租金，對於租用者過於嚴苛。高等法院審理後認為，老天祿位處萬華區成都路56號，與後方的建物合併使用，地處西門町商業繁盛地區，周邊機能完善、交通便利、商業活動明顯，認定仁濟院請求以土地申報地價年息8%計算相當於租金的不當得利，應屬允當，駁回老天祿上訴，維持一審的金額認定。可上訴。

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