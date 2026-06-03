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    首頁 > 社會

    民法繼承編擬刪兄弟姊妹特留分 律師：遺產分配更自主

    2026/06/03 16:16 記者劉詠韻／台北報導
    法務部預告民法繼承編修正草案，擬刪除「兄弟姊妹特留分」規定，經常承接遺產案件的律師包盛顥表示，除有助落實遺囑自由，草案也修正遺產酌給制度。（情境照）

    法務部預告民法繼承編修正草案，擬刪除「兄弟姊妹特留分」規定，經常承接遺產案件的律師包盛顥表示，除有助落實遺囑自由，草案也修正遺產酌給制度。（情境照）

    法務部昨預告民法繼承編修正草案，擬刪除「兄弟姊妹特留分」規定，經常承接遺產案件的律師包盛顥表示，除有助落實遺囑自由，草案也修正遺產酌給制度，讓生前受被繼承人扶養、且因其死亡而生活陷入困難者，得直接向繼承人請求或聲請法院酌給遺產，兼顧弱勢者基本保障。

    包盛顥指出，特留分制度自1929年民法制定以來即已存在，其中兄弟姊妹特留分的設計，反映當時以大家庭為主的社會結構。過去家庭成員關係緊密，由兄姊照顧、扶養弟妹的情況相當普遍，因此法律透過特留分制度，避免被繼承人以遺囑將財產全部處分給特定對象，而完全排除法定繼承人，以維護家庭成員的基本經濟保障。

    不過，隨著社會變遷及家庭型態改變，兄弟姊妹間已不若過往具有緊密的共同生活與扶養關係，實務上也鮮少存在相互扶養情形，因此草案刪除兄弟姊妹特留分規定，讓被繼承人得更自由地依自身意願安排遺產分配。

    包盛顥表示，為避免修法後影響確實仰賴被繼承人生前扶養者的權益，草案也同步修正民法第1149條遺產酌給制度。未來受被繼承人生前持續扶養之人，如因其死亡而生活陷於困難，不必再以親屬會議無法或難以召開為前提，即可直接向繼承人請求酌給遺產；若協議不成，則可向法院聲請酌定，以兼顧真正需要保障者的權益。

    包盛顥舉例，若A長期扶養年幼弟弟B，而B同時也是A的法定繼承人之一。A過世後，若透過遺囑將全部遺產留給他人，未分配任何財產給B，依現行法規定，B仍可依兄弟姊妹特留分制度向其他繼承人主張最低繼承保障。

    包盛顥說，但修法後，兄弟姊妹將不再享有特留分權利，B無法再主張最低應繼分。不過，若B因A死亡而生活陷入困難，仍可依修正後的遺產酌給制度，直接向繼承人請求酌給遺產；若協議不成，則可由法院依個案情況酌定金額，以確保其基本生活需求獲得保障。

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