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    首頁 > 社會

    T-34C兩殉職飛官靈堂已設 檢察官今複驗

    2026/06/03 14:47 記者王榮祥／高雄報導
    殉職中校飛官盧季佑的父母、妻子、姊姊今下午抵達殯儀館。（記者王榮祥攝）

    殉職中校飛官盧季佑的父母、妻子、姊姊今下午抵達殯儀館。（記者王榮祥攝）

    空軍T-34C教練機墜機造成兩中校飛官盧季佑、過俊男身故，殉職飛官靈堂選在管制嚴謹的私人會場、初步布置完成，橋頭地檢署則於今下午解剖複驗，釐清死因。

    空軍說明，失事教練機昨上午7時47分從岡山基地起飛，由過俊男中校任考核官，針對中校教官盧季佑進行年度測考，完成前4趟測驗後，在第5趟模擬「起落航線的模擬發動機失效」科目時，8時08分從約5百到1千英呎高空墜毀跑道北端，兩飛官當場殞命。

    檢警憲昨天勘驗現場並初步相驗，教練機身斷成好幾截，2員遭受嚴重撞擊又遇火焚，後靠著身上名牌辨識身分，現場採集屍塊以DNA辨識。

    檢方今天下午在高雄市立殯儀館解複驗，查明死者身分並釐清2人致命傷；盧季佑中校的父母、妻子與姐姐於下午1點半先抵達殯儀館，由軍方人員引導、陪同進入複驗現場，高市警鑑識人員也派員到場協助。

    因複驗解剖需要相當時間，原定1點55分要到場的過俊男中校家屬，臨時改為下午3點，整個複驗程序可能要到傍晚過後。

    檢方先前表示，失事原因由軍方調查後，出具調查報告供檢察官認定；軍方已成立專案調查小組，將依現有事證羅列所有可能肇因，儘速查明失事原因。

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