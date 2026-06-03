老司機「進香團」全滅！泰國線應召站幕後首腦落網 2年狠撈700萬

業者在通訊軟體群組打廣告。（記者徐聖倫翻攝）

斬斷黑幫金流！新北市刑事警察大隊前日發動收網行動，兵分多路搗破一個由三重地方角頭操縱的跨國色情應召集團，逮獲黃姓黑幫主嫌及旗下3名幹部，並起獲電腦、手機及毒品大麻等證物。經查，該集團將應召群組偽裝成「進香團」，嫖客暗號叫「香客」，2年來靠著媒介外籍女子賣淫，不法獲利高達700多萬元。全案訊後依妨害風化、人口販運、組織及毒品等罪嫌移送法辦。

​據了解，新北市刑大偵五隊是針對先前各分局查獲的零星應召站案件進行大數據分析，歷經長達半年蒐證，赫然發現背後竟是由具有三重地方角頭背景的黃姓男子在操盤。黃男因經常往來泰國、在當地建立深厚人脈，進而動起歪腦筋發展跨國色情產業。

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​黃男利用自身關係，大肆招攬外籍女子以短期旅遊名義來台「淘金」，甚至針對付不出機票、旅費的女子提供「包套」服務，先行代墊費用並包辦在台膳宿。接著再依女子的身材與姿色訂定3000至4500等不同價碼，由黃嫌從中狠抽每人次近千元的媒介費。

​為規避查緝，該集團分工細膩，共犯林姓男子因具備美工設計專長，被黃男延攬擔任「寫手兼網頁小編」，專門負責將外籍女子的照片進行猛烈修圖、加上特效圖貼，並撰寫吸睛文案投放到各網路平台行銷。而他們在加密通訊軟體成立的媒介群組竟取名為「進香團」，將預約嫖客代稱為「香客」，企圖以宗教術語掩人耳目。

​警方在掌握鐵證後發動雷霆突襲，將黃姓首腦、文宣林男以及負責跑腿外務的陳男、邱男共4人強勢逮捕歸案。警詢時，黃男等4人見罪證確鑿承認犯案，表示集團經營2年，不法獲利每年超過350萬元，全案依法送辦。

警方強調，色情行業雖利用數位化隱匿行蹤，但科技不法絕難逃法網，未來將持續結合大數據全面斬斷黑幫金流。

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專業寫手細寫賣淫女資料與服務內容吸客。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回電腦主機、手機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

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