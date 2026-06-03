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    首頁 > 社會

    水果攤老闆娘遇劫影像曝光 男欠債8千元竟搶劫水果攤老闆娘暴打頭破血流

    2026/06/03 14:14 記者陳文嬋／高雄報導
    警方找回蕭女腰包內有現金3萬4600元及手機。（民眾提供）

    警方找回蕭女腰包內有現金3萬4600元及手機。（民眾提供）

    高雄市李姓男子欠債8000元，竟趁闖入鳳山區一間水果攤，持玻璃瓶攻擊蕭姓老闆娘致頭破血流，搶走蕭女腰包得手現金3萬4600元及手機，蕭女抱頭追出一路大喊「搶劫」，2名熱血民眾追車壓制助警逮捕李男，蕭女血汗錢失而復得，警訊後將李男依攜帶兇器強盜罪移送法辦，檢方今將李男起訴。

    警方調查，李姓男子（53歲）欠債8000元，見蕭姓女子（54歲）於鳳山區平等路經營水果攤，竟於5月15日晚間7時許，趁蕭女收攤之際，持玻璃瓶猛力攻擊蕭女頭部，並以強暴方式壓制蕭女，強行搶走蕭女隨身腰包，內有現金3萬4600元及手機，造成蕭女頭破血流，得手後騎車逃逸。

    蕭女被搶後顧不得傷勢，一路抱頭大喊「搶劫」，希望能追回腰包，路過民眾郭姓及邱姓男子聽聞後，熱心見義勇為，立即騎車從後追逐，並於光華路口成功追上李男，2人合力將李男壓制在地。

    鳳山警方據報趕赴現場，當場逮捕李男，查扣蕭女腰包等贓物，以及相關犯罪工具，將他帶回警局偵辦；蕭女頭部挫傷及頭皮血腫，經送往醫院治療，所幸無生命危險，現金3萬4600元及手機失而復得。

    警訊後將李男依刑法攜帶兇器強盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並經檢方偵查終結提起公訴；鳳山警分局感謝熱心民眾見義勇為、即時協助制伏犯嫌，展現警民合作守護治安精神，同時呼籲民眾若遇突發危害情事，應優先注意自身安全，並立即撥打110報案。

    李男持玻璃瓶攻擊蕭姓老闆娘致頭破血流。（民眾提供）

    李男持玻璃瓶攻擊蕭姓老闆娘致頭破血流。（民眾提供）

    警方逮獲李男送辦。（民眾提供）

    警方逮獲李男送辦。（民眾提供）

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