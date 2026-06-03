聽障翁遇「網路孝女」哭討安葬費 北市警以筆代口成功阻詐

因李翁無法言語，員警機警靈動以筆在紙上寫字、用手機打字與老翁耐心溝通，順利戳破假孝女的溫情圈套。（記者鄭景議翻攝）

80歲李姓聽障老翁落入網路交友詐騙陷阱，誤信女網友謊稱父親過世急需安葬費，心急前往銀行準備臨櫃匯台幣3萬5000元。北市警大安分局羅斯福路派出所員警獲報趕抵，因李翁無法言語，員警機警以筆在紙上寫字、用手機打字與老翁耐心溝通，順利戳破假孝女的溫情圈套，成功保住老翁的辛苦積蓄。

羅斯福路派出所上週接獲轄內金融機構通報，指稱有一名聽語障長者在臨櫃欲辦理匯款，但過程中神情慌張、態度焦慮，且頻繁低頭翻看手機內的對話紀錄，行員察覺異狀，隨即啟動警銀聯防機制通報警方到場協助。

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警員王光磊、鄭庭勛迅速趕赴現場，發現李翁因聽力與言語障礙，無法在第一時間以言語向員警和行員說明匯款目的。為了突破溝通瓶頸，員警隨即從櫃檯旁拿來便條紙與筆，以手寫字、手機打字等管道與李翁展開無聲對話。

在徵得李翁同意下，員警檢視手機通訊軟體對話紀錄。經調查發現，李翁日前在網路上結識一名陌生對象，對方每日以甜言蜜語與溫情攻勢噓寒問暖，迅速取得老翁信任。未料，在建立感情基礎後，該名對象突然傳送父親因故過世、急需大筆安葬費等捏造的悲慘訊息，並在對話中不斷施以言語催促，要求李翁趕快匯款救急。

員警與行員隨即在紙上耐心地一字一字寫下近期多起假交友、真詐財的真實受害案例，並詳細分析對方在對話中引導匯款的教戰守則。李翁在詳細閱讀相關事證並理解真相後，這才如夢初醒，驚覺自己深信不疑的網戀對象竟是詐騙集團成員。在警方與行員的聯手勸阻下，李翁當場決定取消匯款手續，順利守住3萬5000元的老本。

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