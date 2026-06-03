棋牌社暗中經營麻將賭場 北市府鐵腕斷水斷電

警方及市府人員前往慶城街一間經營麻將賭場的棋牌社執行斷水斷電。（記者姚岳宏翻攝）

台北市慶城街1家棋牌社，長期掛羊頭賣狗肉，暗中經營麻將賭場，店內擺設約50張電動麻將桌，並以每1將100元清潔費的名義變相收取抽頭金，由於該場所1年內被警方查獲2次賭博行為，遭台北市政府列入「正俗專案」重懲對象，昨天警方聯手多個市府單位，以「第三方警政」方式強制執行斷水斷電。

這家鄰近南京復興捷運站的棋牌社，過去多次遭到民眾檢舉，轄區松山分局曾於去年9月19日首度查獲其涉嫌賭博，當時將相關負責人與賭客依賭博罪嫌送辦，並報請北市都市發展局裁罰並勒令停止違規使用，然而業者列管期間依然故我，持續提供場地聚賭，警方經蒐證，今年3月5日第2次查獲賭博行為，再度移送偵辦。

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針對業者一再挑戰法律底線，都發局斷水斷電處分一經出爐，松山分局昨天下午2時30分協同台北市建築管理工程處、自來水事業處以及台電公司等單位，前往現場確實執行斷水電措施，斷絕賭博歪風。

警方強調，未來將持續擴大臨檢查緝量能，絕不容許不肖業者以身試法，同時呼籲房屋所有人，出租物件時務必謹慎把關，若將房屋交由不法份子作為犯罪場所，房東本身也可能因此觸法並蒙受權益損害，市府團隊會持續通力合作，結合第三方警政力量，共同守護市民安全的生活環境。

警方及市府人員前往慶城街一間經營麻將賭場的棋牌社執行斷水斷電。（記者姚岳宏翻攝）

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