花蓮縣府政風主管涉性騷爭議多 違背職務參與審標被移送調查

涉嫌性騷的花蓮縣政府劉姓政風主管。（民眾提供）

涉嫌對下屬性騷的花蓮縣政府劉姓政風主管，平日在縣府就是爭議性人物，花蓮縣議員胡仁順表示，被性騷的當事人小美曾向他陳情，一查發現這個政風主管問題多多，日前還接到業主反映，負責監標的劉姓政風主管，竟然廢弛職務，直接跳下來審標，結果導致整個標案廢標，全案已移送調查局查辦，但縣府竟然沒有任何動作，他一定持續究責到底。

胡仁順說，為了保護當事人小美，在了解遭到性騷的過程，還特別指派女姓同仁處理，很難想像劉姓主管不思保護下屬，還假藉各種名義想要性騷，甚至可能有更逾矩的行為，有這種政風人員，是縣府之恥。

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日前他接到某局的廠商陳情指稱，劉姓主管身為政風人員，在標案中應是監標的角色，但他卻公開加入三人審標小組，為了釐清事實，還特別在縣政總質詢時要求當事人列席備詢，當場承認他就是三個審標人員之一，完全違反政風人員職掌，是否涉及官商勾結？全案已移送調查局查辦中。

胡仁順還爆料，劉姓政風主管在性騷下屬案爆發後，除了申請提早退休外，他的妻子還出面，希望透過私下和解，以十萬元換取小美撤告，這種行為真的是政風人員之恥。

胡仁順表示，花蓮縣政府出現各種亂象，不論是貪瀆或職場的性騷跟霸凌等案件，真的是層出不窮；辦公室也受理過很多的這類陳情案件，我想這就是縣府整個螺絲鬆了，管理出現重大失職，將會持續監督到底。

花蓮縣議員胡仁順爆料，劉姓政風主管還涉及違法參與審標案件。（記者游太郎攝）

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