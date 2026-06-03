捷運站口神情恍惚 18歲身障生深夜獲救

員警擔心李男會因血糖過低體力不支發生意外，趕緊自掏腰包前往捷運站旁的自動販賣機，購買麵包與溫開水讓他充飢。（記者鄭景議翻攝）

18歲身障學生前天深夜獨自在台北捷運南港展覽館站內，神情恍惚，南港警分局南港派出所巡邏員警發現後上前關切，自掏腰包購買麵包與飲水供他果腹，並將他帶回派出所安置。警方過濾失蹤人口系統，確認他已被家屬通報協尋整日，隨即通知父母趕赴派出所，順利協助他平安返家。

南港派出所警員黃培文、林暐倫與實務訓練學員游毅祥深夜執行巡邏勤務時，接獲捷運南港展覽館站板南線站務人員報案，指稱月台旁有一名男子神情異常，且在捷運站結束營運前夕仍遲遲不肯離去，疑似迷路，請求警方派員協助。

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員警趕抵現場後試圖與男子溝通，發現他無法正常言語，面對詢問僅能不斷搖頭晃腦，或是答非所問地重覆說著「給我水」。員警隨後清查他隨身攜帶的物品，僅發現一張學生悠遊卡，經查詢悠遊卡搭乘紀錄，發現最後一次刷卡出站時間停留在當日中午時段，研判他已在街頭漫無目的地流浪多時，早已極度飢餓與脫水。

員警擔心他會因血糖過低體力不支發生意外，趕緊買麵包與溫開水讓他充飢。待他體力稍作恢復後，員警將他攙扶上巡邏車帶回派出所休息。此時，所內同仁積極清查警用資訊系統內的失蹤人口協尋通報，赫然發現男子已被家屬通報失蹤整整一日，隨即致電通知他的父母前來認領。

男子父母火速趕到派出所，見兒子平安無恙，頓時鬆了一口氣。家屬透露，兒子中午出門後就失聯，全家心急如焚找了一整天，幸好有熱心警方即時協助，孩子才能平安返家。

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