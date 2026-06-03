為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捷運站口神情恍惚 18歲身障生深夜獲救

    2026/06/03 13:41 記者鄭景議／台北報導
    員警擔心李男會因血糖過低體力不支發生意外，趕緊自掏腰包前往捷運站旁的自動販賣機，購買麵包與溫開水讓他充飢。（記者鄭景議翻攝）

    員警擔心李男會因血糖過低體力不支發生意外，趕緊自掏腰包前往捷運站旁的自動販賣機，購買麵包與溫開水讓他充飢。（記者鄭景議翻攝）

    18歲身障學生前天深夜獨自在台北捷運南港展覽館站內，神情恍惚，南港警分局南港派出所巡邏員警發現後上前關切，自掏腰包購買麵包與飲水供他果腹，並將他帶回派出所安置。警方過濾失蹤人口系統，確認他已被家屬通報協尋整日，隨即通知父母趕赴派出所，順利協助他平安返家。

    南港派出所警員黃培文、林暐倫與實務訓練學員游毅祥深夜執行巡邏勤務時，接獲捷運南港展覽館站板南線站務人員報案，指稱月台旁有一名男子神情異常，且在捷運站結束營運前夕仍遲遲不肯離去，疑似迷路，請求警方派員協助。

    員警趕抵現場後試圖與男子溝通，發現他無法正常言語，面對詢問僅能不斷搖頭晃腦，或是答非所問地重覆說著「給我水」。員警隨後清查他隨身攜帶的物品，僅發現一張學生悠遊卡，經查詢悠遊卡搭乘紀錄，發現最後一次刷卡出站時間停留在當日中午時段，研判他已在街頭漫無目的地流浪多時，早已極度飢餓與脫水。

    員警擔心他會因血糖過低體力不支發生意外，趕緊買麵包與溫開水讓他充飢。待他體力稍作恢復後，員警將他攙扶上巡邏車帶回派出所休息。此時，所內同仁積極清查警用資訊系統內的失蹤人口協尋通報，赫然發現男子已被家屬通報失蹤整整一日，隨即致電通知他的父母前來認領。

    男子父母火速趕到派出所，見兒子平安無恙，頓時鬆了一口氣。家屬透露，兒子中午出門後就失聯，全家心急如焚找了一整天，幸好有熱心警方即時協助，孩子才能平安返家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播