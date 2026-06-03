毒駕者無照也敢開車上路 藍綠立委齊聲要求沒入車輛

王義川認為毒駕應該沒入車輛。（記者王冠仁翻攝）

有鑑於近來全台各地毒駕造成傷亡事件頻傳，立法院內政委員會今天邀請相關部會首長進行專案報告。其中民進黨立委王義川、國民黨立委洪孟楷都認為，毒駕上路被查獲，應該直接沒入車輛，這樣毒駕者才會「痛」，也才能展現政府對於毒駕零容忍的決心。

王義川說，許多毒駕者吊扣駕照、吊銷駕照後，依然會上路，就算無照上路面臨相關罰則與扣車，但只要有錢不怕罰，而且車輛一段時間後也可領回。他表示，現在有很多不良分子，在毒駕、酒駕肇事後就算被扣車、吊扣駕照，但是隔天依然開車上路，還笑說只要不被抓到就好，而且可以開爸媽或其他家人的車。

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王義川建議，只要毒駕、酒駕被吊銷、吊扣駕照期間，卻又毒駕、酒駕上路，就應該沒收其交通工具。

洪孟楷也說，毒蟲吸毒開車出門，怎麼還會在乎自己有沒有駕照？駕照有沒有效？洪孟楷認為，只要毒駕上路，就應該直接沒入車輛；毒蟲騎摩托車上路就沒入摩托車，開一般轎車就沒入轎車，開超跑上路就沒入超跑，用這樣的方式告訴社會不能毒駕，毒駕就是沒入車輛。

對此，交通部次長陳彥伯表示，目前將朝這個方向來進行修法。

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