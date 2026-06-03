殺人犯在外毒駕法官不押原因曝光 檢警質疑：不覺得哪裡不對嗎？

謝男殺人後在外毒駕，最後還是被羈押被關，毒駕車被扣。（資料照）

台東謝男上週才因傷害致死被送往台東地檢，台東地院在裁定羈押庭時卻諭令限制住居、交保候傳，謝男昨還是毒駕被逮、羈押，「不羈押、放他在外毒駕」說法也引非議。法院表示，謝男自行投案，還準備許多證據自陳罪行才不押。但檢警卻私下表示，犯案後準備工作如此充分，「法官不覺得哪裡不對嗎？」

台東地院稱，謝男遭傷害致死移送，所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，又有經通緝到案之紀錄，然因考量自行到警局投案，手機對話紀錄亦有稱會自首，且證人已有到庭作證，被告坦承犯行，被告逃亡及串、滅證之可能性降低，得以具保及限制住居、定時報到之方式代替覊押，命被告10萬元交保、限制住居，並每週一、三、五至派出所報到。

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由於本案仍處偵辦，檢警、院不對外說明，問題出在「自首」、「證人作證」等紀錄，接著面對接下來的司法也是準備十分充分。

據了解，事發當時死者為了向謝男索要欠債，自行上了謝男住所2樓將謝男用力搖醒，雖後就下樓與他人聊天，而懷著一肚子起床氣的謝男則從屋內抽出木質球棒下樓，由後方從死者頭上一棒用力揮下，死者當場倒地。

謝男自陳，當時只是打死者的肩膀，怎知他傷重不治。但實則重傷就在腦部，謝男還出示錄影，表示事後死者還很能吸毒，認為並無大礙。接著謝男就前往自首、還有一干證據、證人作證還原謝男所為。

檢警和法界私下認為，以往就曾被通緝的謝男，這次「事後似乎都走對了，難道這反而不奇怪？」，謝男證明了自己無傷人之故意，無主觀上犯意，還是自首，甚至也不用照顧傷重死者，即使當時死者已搖搖晃晃，「因為死者還能吸毒，無不適模樣」，認為「準備那麼充分，反而有鬼」，但要反對謝男還是要有證據，其證據都能說服法官，也實在無法以「證據太充足」反駁。

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