健康休閒館變職業賭場 警屢查獲強制斷水斷電

台電人員執行斷電拔電錶處置。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市萬華區西昌街的「福臨健康休閒館」，以掛羊頭賣狗肉方式經營職業賭場，經警方屢次查獲，轄管萬華分局昨（2）日會同北市政府都市發展局、台灣自來水公司及台灣電力公司等單位，前往執行強制斷水斷電。不但業者此後無法牟取不法利益外，連租賃的房屋屋主也因貪圖小利蒙受重大經濟損失。

這是北市警萬華分局長陳永華自去年8月上任以來，針對屢次被查獲的非法營業場所，第10次進行強制斷水斷電的強勢作為。

請繼續往下閱讀...

警方表示，這家休閒館對外宣稱提供合法博弈、麻將等休閒娛樂服務，實際上卻暗中招攬不特定賭客從事地下賭博牟利。萬華分局經長期佈線蒐證，分別於114年8月7日及115年1月13日，2度前往該址查獲非法賭博行為及相關賭資，現場涉案人員均依法移送偵辦，並函請北市府都市發展局依都市計畫法裁處。

警方表示，業者第一次遭警方查緝後，經都發局裁處罰鍰及勒令停止違規使用，仍心存僥倖，企圖持續營業，經警再度查獲違法後，警方為防止該處成為治安死角，杜絕業者以更名或變相方式「借屍還魂」，即報請都發局依法裁處罰鍰及停止建物供水、供電。

昨（2）日由警方會同都發局、台水、台電人員完成斷水、斷電作業；執行人員到場時，店內仍有多名顧客消費，對於市府團隊迅速且強勢執行作為，業者顯得錯愕不已。

警方表示，未來將持續針對轄內易衍生治安問題及涉嫌經營不法之場所，加強高密度臨檢與全面清查。凡查獲違法情事，除依法究辦外，亦將結合市府各局處行政力量，鏟除違法勢力，徹底斷絕不法營業空間，挑戰公權力執法底線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法