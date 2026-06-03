祭鐵腕！新竹縣公布3名酒駕、毒駕及拒測累犯照片

新竹縣政府警察局配合交通部公路局新竹區監理所，祭出「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」鐵腕手段，在今天公布3名違規者的姓名及照片，協助宣導。（新竹縣警察局提供）

毒駕肇事傷及無辜引發社會公憤！為強力遏止毒駕再犯，新竹縣政府警察局除配合內政部警政署推動「全國強化查緝毒駕專案」，並聯手交通部公路局新竹區監理所，祭出「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」鐵腕手段，在今天配合公布3名違規者的姓名及照片，協助宣導。

新竹縣警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，汽、機車駕駛人於10年內第2次以上違反酒（毒）駕或拒測規定者，公路主管機關將依法公布其姓名、照片及違法事實。

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警方強調，今年迄今新竹縣已查獲79件毒駕案件，除依《刑法》公共危險罪移送法辦（最高可處3年徒刑；致死可處3年以上10年以下徒刑之外，更將透過「資訊公開」的社會監督力量，讓毒駕累犯無所遁形。

警察局長林建隆表示，毒駕者受毒品影響會出現精神恍惚、反應遲緩、判斷失準等狀態。警方除在轄內高風險路段密集攔查，也將持續結合監理機關，透過執法與累犯名單曝光雙管齊下，展現「毒駕零容忍」決心，共同守護道路安全。

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