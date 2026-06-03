疑未保持車距 上班尖峰南港5車連撞波及公車釀2傷

南港上午發生連環車禍。（記者鄭景議翻攝）

55歲林姓女機車騎士今日上午騎車行經台北市南港區時，因前方路況減速煞車，導致後方1輛轎車與2輛機車反應不及當場發生連環追撞，隨後更波及1輛公車，釀成5車連環車禍。事故造成林女與另1名機車騎士輕傷，所幸傷勢無大礙。南港分局警方獲報趕抵現場處理，確認5名駕駛均無酒駕，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

警方調查，今日上午8時4分許，正值上班尖峰時段，林女騎乘機車沿著南港區研究院路1段由南往北方向行駛。當車輛行經研究院路1段與忠孝東路7段路口時，因前方路況減速煞車。不料，緊跟在後方由34歲詹姓男子駕駛的轎車、26歲曾姓男子及32歲謝姓男子所分別騎乘的機車，皆因未保持安全車距且反應不及，當場發生連環追撞。

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與此同時，由51歲蔡姓男子駕駛的公車行經該處，因見前方車流突然發生連環車禍，蔡男緊急變換車道閃避，卻在過程中不慎擦撞到謝男倒地的機車，導致這起事故的涉案車輛多達5部，現場零件散落一地。

救護人員獲報後趕抵現場，經檢視確認僅有林女與謝男2人受到輕微擦挫傷，2人在現場表示不需由救護車送醫，隨後均自行前往醫院就醫治療，其餘3名駕駛則未受傷。

警方隨後在車流量龐大的路口進行交通疏導，避免正值尖峰時段的交通陷入癱瘓。經員警在現場對5名駕駛進行呼氣酒精測試，確認5人的測定值均為0，已當場排除酒後駕車的可能性。詳細的車禍發生原因與各方肇事責任，目前已由警方處理成案，將交由交通警察大隊進行進一步分析釐清。

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