為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑未保持車距 上班尖峰南港5車連撞波及公車釀2傷

    2026/06/03 13:12 記者鄭景議／台北報導
    南港上午發生連環車禍。（記者鄭景議翻攝）

    南港上午發生連環車禍。（記者鄭景議翻攝）

    55歲林姓女機車騎士今日上午騎車行經台北市南港區時，因前方路況減速煞車，導致後方1輛轎車與2輛機車反應不及當場發生連環追撞，隨後更波及1輛公車，釀成5車連環車禍。事故造成林女與另1名機車騎士輕傷，所幸傷勢無大礙。南港分局警方獲報趕抵現場處理，確認5名駕駛均無酒駕，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

    警方調查，今日上午8時4分許，正值上班尖峰時段，林女騎乘機車沿著南港區研究院路1段由南往北方向行駛。當車輛行經研究院路1段與忠孝東路7段路口時，因前方路況減速煞車。不料，緊跟在後方由34歲詹姓男子駕駛的轎車、26歲曾姓男子及32歲謝姓男子所分別騎乘的機車，皆因未保持安全車距且反應不及，當場發生連環追撞。

    與此同時，由51歲蔡姓男子駕駛的公車行經該處，因見前方車流突然發生連環車禍，蔡男緊急變換車道閃避，卻在過程中不慎擦撞到謝男倒地的機車，導致這起事故的涉案車輛多達5部，現場零件散落一地。

    救護人員獲報後趕抵現場，經檢視確認僅有林女與謝男2人受到輕微擦挫傷，2人在現場表示不需由救護車送醫，隨後均自行前往醫院就醫治療，其餘3名駕駛則未受傷。

    警方隨後在車流量龐大的路口進行交通疏導，避免正值尖峰時段的交通陷入癱瘓。經員警在現場對5名駕駛進行呼氣酒精測試，確認5人的測定值均為0，已當場排除酒後駕車的可能性。詳細的車禍發生原因與各方肇事責任，目前已由警方處理成案，將交由交通警察大隊進行進一步分析釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播