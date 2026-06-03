毒駕男撞飛騎士逃逸 基隆警1小時內逮人建請羈押

基隆市倪姓男子毒駕撞到騎士受傷後逃逸，警方獲報1小時內逮到他依法送辦。（記者林嘉東翻攝）

45歲倪姓男子昨（2）日上午駕車行經基隆市中山區中和路時，失控撞及1台機車，造成王姓女騎士摔車，手腳多處擦挫傷；未料，倪男肇事後不但沒有下車察看，反猛踩油門加速逃逸。基隆市警四分局調閱監視器，火速於1小時內逮到倪男，並驗出毒品陽性反應；警詢後，將倪男移送，並建請檢方向法院聲押。

基市警四分局中華路分駐所昨天上午10時許接獲報案，中和路發生一起汽機車碰撞車禍。警員黃勤恩、蔡叡宇趕抵現場，發現58歲女騎士受傷倒地，但肇事轎車早已逃之夭夭。

請繼續往下閱讀...

黃、蔡2警員協助將傷者送醫救治後，調閱沿線路口監視器畫面，掌握涉案車輛與逃逸路線，通報線上警力實施攔查，不久於上午11時許，員警在基隆市中山一路、忠一路口發現肇逃車輛行蹤並將其截獲。

警方攔下倪男的車輛時，發現他恍神，當場對倪男實施毒品唾液檢測，結果呈現陽性反應，將倪男依涉犯刑法公共危險、肇事逃逸等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。警方表示，毒駕行為宛如行動炸彈，嚴重危害大眾安全，且倪男肇事後惡意逃逸，建請檢察官向法院聲請羈押。

分局長侯興龍呼籲，毒駕嚴重減損駕駛人的判斷力、專注力與反應能力，極易釀成重大交通傷亡悲劇。警方對毒駕採取「零容忍」態度，將持續實施高強度取締，嚴正執法，捍衛用路人的生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

基隆市倪姓男子毒駕撞到騎士受傷後逃逸，警方獲報1小時內逮到他依法送辦。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法