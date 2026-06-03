非法清運廢棄物賺7萬！包商判1年4月 二審這原因獲緩刑

台中高分院近日審結，給予吳男緩刑4年。（資料照）

苗栗縣一處土地兩年前遭人傾倒大量廢棄物，承攬清運工程的吳姓男子未取得合法許可，竟指示同夥將廢棄物載往棄置牟利，一審遭判1年4月，案件上訴後，台中高分院認原審量刑並無不當，但考量吳已完成土地復原、犯後態度良好，近日宣告緩刑4年，另須接受法治教育、提供160小時義務勞務及付保護管束。

判決指出，吳男2024年10月間受陳姓女子委託，負責清運新竹縣一處房屋內的廢棄家具、油漆桶、塑膠製品、電線及生活垃圾等廢棄物，雙方約定報酬7萬元，吳明知從事廢棄物清除、處理業務必須取得主管機關核發許可文件，仍私自承接業務，並安排羅姓男子協助運送。

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隨後羅男依指示駕車兩度前往現場載運廢棄物，再將垃圾運往苗栗縣某土地傾倒堆置，藉此規避合法處理費用，羅男則獲得2000元報酬，直到警方會同苗栗縣環保局前往現場勘查，全案因而曝光，苗栗地院審理認為，考量案中棄置物主要為家具及一般生活垃圾，並非有毒或危險事業廢棄物，且僅有兩車次運送，危害程度相對有限，且吳男到案後坦承犯行，一審量處有期徒刑1年4月。

案件上訴至台中高分院後，合議庭認原審認事用法及量刑均屬妥適，審酌吳男已積極將遭棄置土地恢復原狀，顯示有彌補損害誠意，且歷經偵查與審判程序後應已知所警惕，再犯風險不高，宣告緩刑4年，並要求吳男緩刑期間完成160小時義務勞務、接受4場次法治教育課程，並付保護管束。

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