遭「假投資」詐團騙得團團轉！新竹建商半年被詐財損7000多萬元

銀樓公會主動發布「通緝」涉案金條，協助警方辦案。（擷取自網路）

新竹市1名建商去年底陷入「假投資」股票詐騙集團的圈套中，加入對方的投資LINE群組後，起先陸陸續續匯款投資，之後對方得知他家中存放有71條金條，竟誘騙以面交方式，將這些金條也一併騙光，財損逾7000多萬元，直至上月初，該建商想要取回投資獲利，對方以許多理由推託，甚至失去聯繫，始知上當向轄區警方報案，因該案為5000萬元以上的重大詐騙案件，目前檢警單位已組專案小組積極偵辦中。

據悉，該名建商是在去年底時，加入一個投資的LINE群組，群組裡面一個投資助理鼓吹保證獲利下，依指示匯款進入對方指定的帳戶內，且在對方話術中，誤以為投資股票持續獲利，便一再加碼，甚至雙方於聊天時，對方發現建商有大量的金條，便改由面交方式，要求交付金條投資。

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上月初，該建商想取回相關的投資獲利，發現對方根本不出金，才發現上當，趕緊向警方報案，但前後總計已被詐騙逾7000萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付。

由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，所以為了幫忙警方破案，全國銀樓同業公會接獲新竹市銀樓業者求助後，發出一份通報，希望揪結所有同業力量，要幫警方打詐。

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