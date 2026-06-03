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    中壢翁送別亡兄車忘停哪 暖警靠電眼助找回愛車

    2026/06/03 12:21 記者李容萍／桃園報導
    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

    桃園市72歲的陳姓老翁，日前下午前往中壢區一處殯葬場所捻香致意，送兄長最後一程。由於手足離世令他心情沉重，離開時竟一時想不起車輛停放位置，只能在附近道路來回尋找。當時正在執行勤務的中壢警分局員警見陳翁神色慌張、四處張望，隨即上前詢問，並透過電眼找到車輛，讓老翁順利返家。

    中福派出所副所長胡光昱與警員鍾雅琳、徐建豐上月底執行巡邏勤務時，發現這名7旬老翁神情焦急、不斷在路上來回尋找，員警主動上前關心，得知老翁因前來送別剛過世的兄長，悲傷之餘竟忘記停車位置，陳翁向警方表示，自己日前得知兄長過世後特地前來弔唁，沒想到捻香結束後卻怎麼也想不起停車地點。

    員警先安撫其情緒，並將他帶返派出所稍作休息，同時依據陳翁提供的車號及相關資訊，調閱周邊監視器畫面逐一查找車輛行蹤。

    經過細心比對後，員警發現陳翁所駕駛的轎車曾駛入附近一處停車場，立即前往現場搜尋，果然在停車場較深處尋獲車輛。警方隨即載送陳翁前往確認，見到愛車失而復得，陳翁終於放下心中大石，頻頻向員警道謝，直說自己年紀大了記性變差，幸好有警方熱心協助才能順利找回車輛。

    中壢警分局長林鼎泰表示，建議民眾前往不熟悉的場所停放車輛時，可善用手機拍照、定位或記錄停車位置等方式避免遺忘。若遇有緊急狀況或需要協助時，也可立即向警方求助，警方將持續秉持「視民如親」的精神，積極提供必要協助。

    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

    陳姓老翁見到愛車失而復得，陳於放下心中大石。（警方提供）

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